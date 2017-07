Op Woo Hah! draait alles om de ‘turn-up’

Hiphopfestival Woo Hah! heeft een reputatie als het gaat om wat in de scene de ‘turn-up’ wordt genoemd; het moment waarop bezoekers losgaan op pompende beats, met flesjes water gaan gooien, wild tegen elkaar aan springen en zelfs hun schoenen kwijtraken in het strijdgewoel van de moshpit.

Woo Hah! is een festival met rappers maar er wordt soms maar weinig gerapt. Alles draait om die turn-up. Amerikaanse acts maken in hun optredens graag ruimte voor een lang stuk waarin hun dj voorspelbare en opzwepende hits draait. Sommige optredens zijn een variant op een playbackshow waarbij rappers hun eigen muziek aanvuren terwijl de oorspronkelijke raps vanaf tape komen. Een populaire Amerikaanse groep als Rae Sremmurd schreeuwt wat opgewonden mee met vooraf opgenomen vocalen. Het doet weinig af aan het effect. Hun beats zijn goud. Het publiek gaat los.

Het ambitieuze Woo Hah! lijkt deze vierde jaargang uit zijn voegen te barsten. Deze eerste tweedaagse editie trekt 15.000 bezoekers per dag en is daarmee uitverkocht. Logisch: op geen ander moment in het jaar zijn zoveel grote internationale hiphopnamen tegelijk te zien. Het sfeervolle stadsterrein aan het spoor worstelt met de doorstroming; voortdurend ontstaan opstoppingen en worden doorgangen afgesloten. Te vaak missen bezoekers hierdoor grote delen van een concert.

Uitgelezen kans

Dat is zonde want de line-up van Woo Hah! biedt de uitgelezen kans aansprekende rapnamen voor het eerst te zien. Zo staat invloedrijke pionier Gucci Mane dit weekend eindelijk op een Nederlands podium. Hij beweegt weinig en rapt met hogere stem mee op zijn ontspannen, vooraf opgenomen vocalen. Bij vlagen is het even sterk en prettig als op plaat maar de overtuigingskracht wisselt flink.

Gucci Mane, dit weekend voor het eerst op een Nederlands podium.

Alles draait om het moment waarop de bezoekers los gaan.

De organisatie bewaarde de grootste turn-up voor het laatst: Travis Scott.

Playboy Carti op hiphopfestival Woo Hah! Foto’s Don Crusio



Rappers die teveel leunen op een tape, hebben vaak moeite de energie hoog te houden. Young M.A. – ook voor het eerst in Nederland – rapt hele stukken a capella. Ze is een geweldige vocalist die haar raps met armgebaren en gezichtsuitdrukkingen uitbeeldt. Doordat ze het a capella zelf moet dragen, houdt ze het vuur erin.

Veel Nederlanders

De Europese selectie op Woo Hah is sterk. Natuurlijk veel Nederlanders, met rockster Ray Fuego die vroeg op vrijdag de turn-up al aanzet, maar ook sterke optredens van de Vlaamse Coely met band, de live soepel gerapte en overtuigende afrotrap van Fransman MHD, en Britse acts als opruiende invallers Section Boyz en solide afsluiter Stormzy. De festival-line-up is over de hele linie veelzijdig; van een melige, tegen stand-up comedy schurkende show van atypische rapper Lil Dicky tot de melodieuze trapsoul van Bryson Tiller.

De organisatie bewaart de grootste turn-up voor het laatst. Bij afsluiter Travis Scott ontploft het festivalveld zaterdag. Omhoogschietende vlammen, lasers, rook en een rapper die met elektronisch bewerkte stem op zijn eigen vocalen mee zingt, rapt, schreeuwt en schmiert. Zijn stem is in no time schor maar hij weet zijn tracks live een overrompelende punksfeer en energie mee te geven.

Vóór hem treedt een Amerikaanse rapper op die als een van de weinigen juist niet op zoek is naar de turn-up. Hiphoplegende Nas overtuigt met een onverwoestbare set klassiekers. Een drummer speelt droogjes mee met de producties die zijn dj opzet, en Nas vertolkt raps van soms een kwart eeuw oud vol overgave en beheerste kracht. Zijn werk behoort tot het sterkste in de hiphopgeschiedenis. Het is mooi te zien hoe hij ook live nog steeds met dat materiaal vlamt.

Festival: Woo Hah! Gehoord: 30/6 - 1/7, Spoorzone Tilburg