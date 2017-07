Marcel Kittel wint tweede etappe Tour de France

Marcel Kittel heeft de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. De Duitse renner van Quick-Step rekende met het peloton de kopgroep, die 200 kilometer lang op kop reed, op het laatste moment in. Wat volgde was een van tevoren verwachte massasprint.

Kittel kwam na 4 uur, 37 minuten en 6 seconden over de finish. Arnaud Demare (FDJ) werd tweede, de Duitser Andre Greipel (Lotto Soudal) pakte de derde plek. Nederlander Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) eindigde als vijfde. De Brit Geraint Thomas, zaterdag winnaar van de tijdrit in Düsseldorf, behoudt de gele trui.

De tweede, regenachtige etappe vertrok uit Düsseldorf en finishte 203,5 kilometer later in het Belgische Luik. In de tussentijd gebeurde lange tijd weinig, al werd de etappe dertig kilometer voor het einde even opgeschrikt door een valpartij met veel favorieten.

Kopgroep

Vanaf het begin vormde de Amerikaan Taylor Phinney (Cannondale-Drapac) met de drie Franse renners Laurent Pichon (Fortuneo-Oscaro), Thomas Boudat (Direct Energie) en Yoann Offredo (Wanty) de kopgroep. Al na vier kilometer voerden deze vier een geslaagde vluchtpoging uit. Hun voorsprong liep gauw op tot drie minuten.

Al na 6,5 kilometer was het eerste bergpunt te verdienen. De Amerikaan Phinney pakte dat op de 113 meter hoge Côte de Grafenberg. De tussensprint in Mönchengladbach, halverwege de etappe, werd gewonnen door Boudat.

De kopgroep hield de drie minuten voorsprong lang vast. Halverwege slonk deze naar twee minuten en op dertig kilometer voor de finish was die nog maar één. Een valpartij in het peloton kon die voorsprong niet meer vergroten.

Phinney pakte ook de bergpunten, en daarmee de bolletjestrui, op de Côte d’Olne. Pichon en Boudat moesten afhaken en werden tien kilometer voor de finish ingerekend door het peloton. Op vijf kilometer bedroeg de voorsprong van Phinney/Offredo, inmiddels al 200 kilometer op kop, nog een spannende halve minuut en ook daar bleef op het laatste moment niets meer van over. Zo eindigde de etappe toch nog in een massasprint, zoals van tevoren was verwacht.

Beelden van de finish:

Zaterdag valpartijen

De eerste etappe, de 14 kilometer lange tijdrit in Düsseldorf, werd zaterdag ontsierd door veel valpartijen. Er vielen maar liefst zeven renners, onder wie drie van Team LottoNL-Jumbo (George Bennett, Primoz Roglic en Dylan Groenewegen). De Spanjaard Alejandro Valverde liep een gebroken knieschijf op en kan niet verder rijden. Ook zijn landgenoot Ion Izagirre (Bahrain-Merida) moest opgeven wegens een breuk in zijn wervelkolom. Zondag stapte de Australiër Abandon Luke Durbridge (Orica-Scott) af, wegens verwondingen die hij zaterdag opliep.

Maandag volgt een 212,5 kilometer lange rit van Verviers naar het Franse Longwy. De finish ligt op de Côte des Religieuses, een klim van de derde categorie.