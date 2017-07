Loek van Wely wint NK Schaken voor achtste keer

Loek van Wely heeft voor de achtste keer het Nederlands kampioenschap schaken op zijn naam geschreven. De 44-jarige grootmeester versloeg zondag in de Tolhuistuin in Amsterdam de 38-jarige Sipke Ernst in een barrage snelschaken.

Het duel tussen Van Wely en Ernst in de zevende en laatste ronde eindigde na honderd zetten in een remise. Daarna eindigde ook de eerste partij snelschaken in een remise. In de tweede partij snelschaken sloeg Van Wely toe. In totaal duurde de wedstrijd zes uur.

De organisatie interviewde Van Wely na zijn partij:



Titelverdediger was Jorden van Foreest, maar hij eindigde als zesde van de acht in het toernooi. Door een remise tegen Ivan Sokolov haalde hij niet meer dan drie punten.

Bij de vrouwen won Anne Haast. Het betekende de vierde nationale titel op rij voor de schaakster uit Dongen. Ook zij won na een barrage, tegen Tea Lanchava.

Forum voor Democratie

Van Wely, geboren te Heesch en nu woonachtig in Tilburg, begon op zijn vierde al te schaken. In 1990 werd hij meester en in 1993 grootmeester. In 1991 deed hij voor het eerst mee aan het NK Schaken. Hij won het toernooi in 2000 tot en met 2005 en in 2014.

In 2017 was Van Wely lijstduwer voor Forum voor Democratie. Hij stond op de 28ste plaats op de kandidatenlijst.