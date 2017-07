Kan Roger Federer voor een nieuw kunststukje zorgen?

Een schilder loopt zondagmiddag met een pot groene verf en een kwast in de hand op de tribunes van het centercourt van Wimbledon – de laatste plekjes bijwerken. Verderop in het Wimbledon-park zetten mensen hun tentjes op voor ‘The Queue’: de rij voor de tickets.

De banen worden gemaaid, op exact 8 millimeter. Het toverachtige decor zit ’m in de details. Je ruikt het gras, je proeft de magie, ook op een verlaten park. ‘Keep off the grass’, staat op een bordje in de hoek van het centercourt. De dag voor de start van het toernooi, groener zie je het niet.

Wonderlijk seizoen

Maandag begint Wimbledon, in een tot dusver wonderlijk seizoen. De opleving van Roger Federer en Rafael Nadal – tegenover het verval bij Novak Djokovic en Andy Murray. De zwangerschap van Serena Williams, die een vacuüm achterlaat waar gevestigde namen niet van profiteren, waardoor de Letse Jelena Ostapenko zomaar Roland Garros kon winnen.

Veel zal om Federer draaien, deze twee weken. Als hij hier zijn achtste Wimbledon-titel wint gaat hij Pete Sampras voorbij en is hij recordhouder. Hij geldt als favoriet. Op zijn 35ste heeft hij zichzelf opnieuw uitgevonden, na een door blessures getekend 2016. Zijn optreden vorige week in het Duitse Halle was – eenmaal warmgedraaid – fenomenaal: in de finale kraakte hij het Duitse supertalent Alexander Zverev.

Federer is weer de artiest, de regisseur. Hij sloeg het gravelseizoen over. Wimbledon, daar draait het om. Hier moet alles nog een keer goed vallen, zoals ook op de Australian Open gebeurde. Hij oogt fit, fris en gebrand op een laatste run, laat in zijn carrière.

Maar zoals Federer zaterdag zei: iedereen heeft zijn verhaal op dit moment. „Rafa komt roodgloeiend van het gravel”, refereerde hij aan de krachttoer van Nadal op Roland Garros. Nadal is weer de sloper van voorheen. Hij won Wimbledon twee keer. Maar de laatste vier keer dat hij deelnam – in 2016 ontbrak hij – werd hij vroegtijdig uitgeschakeld. Kan hij weer vrede sluiten met het gras?

Diep is de val geweest van Djokovic. Afgelopen week kende hij een oprisping, hij won het grastoernooi in Eastbourne. Titelverdediger Murray heeft last van zijn heup en trok zich vorige week terug voor een demonstratietoernooi. Maar hij is fit genoeg om te spelen op Wimbledon, maandag opent hij op het centercourt.

Na Wimbledon kunnen vier spelers eerste staan op de wereldranglijst: Murray, Nadal, Djokovic of Stan Wawrinka. Het veld ligt ongekend dicht bij elkaar. Dat maakt het toernooi de komende twee weken boeiend.