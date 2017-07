Van Maasakker leidt Nederland naar zege in Hockey World League

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zondag de halvefinaleronde van de World Hockey League in Brussel gewonnen. In de finale was de nieuwe, jonge Nederlandse ploeg voor de tweede keer in het toernooi te sterk voor China. Dankzij twee doelpunten van Caia van Maasakker, beide uit een strafcorner, werd het in een eenzijdige finale 2-0.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan had zich eerder in het toernooi al verzekerd van een startbewijs voor het WK en een plaats in de eindronde van de World Hockey League in Nieuw-Zeeland.

Nederland had zaterdag de finale in Brussel bereikt door Nieuw-Zeeland met shoot-outs te verslaan.

In de finale vielen de doelpunten pas in het derde en vierde kwart. Van Maasakker sleepte eerst een corner binnen die slim was afgelegd (1-0). In het vierde kwart ging de Chinese keepster bij een corner in de fout (2-0).

„We domineerden de wedstrijd vanaf het eerste fluitsignaal en de meiden speelden precies zoals ik ze van tevoren had opgedragen”, zei Annan bij Ziggo Sport. Zij was vooral tevreden over de defensie. „We hebben dit hele toernooi maar één doelpunt tegen gekregen. Dat en het feit dat we maar vier corners tegen kregen, toont aan dat de verdediging het heel goed heeft gedaan.”

Van Maasakker werd met zeven treffers topscorer van het toernooi. Annan: „Er werd met het vertrek van Maartje Paumen ineens veel van haar verwacht. Ze heeft het laten zien met treffers in de kwartfinale, halve finale en nu in de finale. Ik ben heel trots op haar.”