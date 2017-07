Hé, gaf minister Lavrov nu echt toe dat Rusland meevecht in Oost-Oekraïne?

Moskou ontkende het altijd bij hoog en laag. Rusland heeft géén troepen in het oosten van Oekraïne.

Maar afgelopen vrijdag leek minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ineens een bekentenis te doen. Op een internationaal forum zei Lavrov, volgens de Engelse vertaling tenminste, het volgende:

„Ik heb veel kritiek gelezen en gehoord over onze beslissing om mee te doen aan de strijd [join the fight] in de Donbas en Syrië.”

Die vertaling was dit weekend nieuws in Oekraïne en leidde tot een internationale Twitterstorm. Ook in Nederland bleef het ‘nieuws’ niet onopgemerkt. ‘Rusland geeft toe: we streden mee in Oost-Oekraïne’, meldde RTL Nieuws op zijn website.

Maar wat zei Lavrov nu echt?

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken plaatst vrijwel altijd een stenogram van Lavrovs gesproken tekst op zijn site. In de Engelse versie spreekt de minister over ‘strijd’. Maar in het Russisch – de taal waarin Lavrov vrijdag sprak – is de minister een stuk minder duidelijk:

„Ik heb veel kritiek gelezen en gehoord over onze beslissing om ons te mengen in het conflict in de Donbas en Syrië.”

Lavrov is niet de minister van Defensie, maar van Buitenlandse Zaken. En Rusland heeft zich ook op het diplomatieke vlak intensief bemoeid met Oekraïne. Zo was Moskou een van de partijen die tekenden voor het tweede akkoord van Minsk. Russische militairen zien toe op de wapenstilstand in de Donbas – waar overigens niemand zich aan houdt. Tegelijkertijd levert Rusland wapens en munitie aan de separatisten, en heeft het nog altijd troepen aan de verkeerde kant van de Oekraïense grens. Verschillende van hen zijn al krijgsgevangen gemaakt. Vorige week, zo meldde de BBC, viel er opnieuw een Russische verkenner in handen van de Oekraïeners.

‘Vrijwilligers’, zegt Moskou dan meestal. Rusland ontkent namelijk niet dat er Russen vechten in Oekraïne. Rusland sluit zelfs niet uit dat beroepsmilitairen tijdens hun verlof – dus buiten dienst – de grens over trekken om te vechten. ‘Vakantiegangers’, noemt het Kremlin dat.

Misschien doelde Lavrov daarop?