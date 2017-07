Gijzelaarsvideo vrijgegeven in Mali vlak voor bezoek Macron

Een aan Al-Qaeda gelinkte terreurgroep in Mali heeft zaterdag een video vrijgegeven van zes gegijzelde buitenlanders, onder wie een Franse hulpverleenster. Dat maakte de monitoringsorganisatie SITE zondag bekend, schrijft persbureau AFP. De video van Nusrat al-Islam wal Muslimeen kwam vlak voor het bezoek van de Franse president aan het land naar buiten.

In de video is onder anderen Sophie Petronin te zien, de Franse hulpverleenster die in december werd ontvoerd in de Noord-Malinese stad Gao. Macron verwelkomde het eerste teken van leven in maanden van Petronin. Hij zei:

“Deze mensen zijn niets. Ze zijn terroristen, criminelen en moordenaars. En we zullen er alles aan doen om ze uit te roeien.”

De zes gijzelaars in de video:

Screenshot van de video met de Franse hulpverleenster Sophie Petronin. Foto SITE, via AFP De Australische chirurg Arthur Kenneth Elliott. Foto SITE, via AFP De Zwitserse missionaris Beatrice Stockly. Foto SITE, via AFP De Colombiaanse non Gloria Cecilia Narvaez Argoti. Foto SITE, via AFP De Roemeense Iulian Ghergut. Foto SITE, via AFP De Zuid-Afrikaanse Stephen McGowan. Foto SITE, via AFP

De video duurt ruim zestien minuten en werd verspreid via de chatapp Telegram. Een stem in de video noemt Macron en zegt dat Petronin “hoopt dat de nieuwe Franse president haar komt redden”. De stem zegt verder:

“Er zijn nog geen echte onderhandelingen begonnen om je kinderen te redden.”

Macron was zondag in Mali om met regeringsleiders van vijf Afrikaanse landen in de Sahel (Mali, Mauritanië, Burkina Faso, Niger en Tsjaad) te praten over anti-terroristische maatregelen. Zo willen de landen nog dit jaar een internationale troepenmacht van 5.000 man opzetten om extremistische groeperingen terug te dringen.

Frankrijk, dat vierduizend troepen heeft in de regio, wil meer versterking van de G5-landen. Een VN-vredesmacht (Minusma) van 12.000 troepen, onder wie Nederlandse, is ook in de regio actief. In 2013 begon Frankrijk met een militaire interventie in Mali met als doel het bestrijden van islamitisch extremisme, maar sindsdien zijn onder meer VN-bases en Malinese legerbases regelmatig het doelwit van aanslagen.

Nieuwe terreurgroep

De oprichting van de terreurgroep Nusrat al-Islam wal Muslimeen werd in maart dit jaar met een video aangekondigd. De groep komt voort uit drie andere terreurgroepen: de aan al-Qaeda gelinkte Al-Mourabitoun, Ansar Dine en Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM). De groep eiste vorige maand de verantwoordelijkheid op van de gijzeling op een resort in Mali, waarbij vijf doden vielen.

Sommige mensen in de video zijn al jaren gegijzeld. Zo werd de Zuid-Afrikaan Stephen McGowan al in 2011 ontvoerd in de Malinese stad Timboektoe. McGowan werd ontvoerd met de Zweed Johan Gustafsson, die afgelopen maand werd vrijgelaten, en de Nederlander Sjaak Rijke, die in 2015 door speciale Franse troepen werd bevrijd.

In de video is ook de 82-jarige Australische chirurg Arthur Kenneth Elliott te zien, die in januari 2015 met zijn vrouw in Burkina Faso werd ontvoerd. Jocelyn Elliott werd in februari 2016 vrijgelaten. De Colombiaanse non Gloria Cecilia Narvaez is de meest recente gegijzelde. Zij werd in februari meegenomen bij de grens met Burkina Faso.