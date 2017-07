Dodenaantal bendegeweld Mexico opgelopen tot 30

Bij vuurgevechten tussen bendeleden en veiligheidsdiensten in het noorden van Mexico zijn dit weekend zeker dertig mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AFP.

De Mexicaanse autoriteiten spraken zaterdag nog van negentien doden.

Geweld opgelaaid na uitlevering ‘El Chapo’

De gevechten vonden plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Mexicaanse regio Sinaloa. Veiligheidsdiensten raakten in vuurgevecht met een groep drugssmokelaars in pick-uptrucks. Bij deze gevechten werden zeventien bendeleden gedood en raakten vijf politieagenten gewond, zo liet veiligheidschef Genaro Robles weten tijdens een persconferentie. Eerder die nacht kwamen twee bendeleden om tijdens gevechten met een rivaliserende drugskartel. Op zaterdag vielen bij andere vuurgevechten in de regio Sinaloa zeker nog elf doden.

Het geweld tussen drugskartels in Sinaloa is sterk opgelaaid nadat de beruchte drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán is opgepakt en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Ze strijden om territorium en de macht in de drugssmokkel richting de Verenigde Staten.

De staat Sinaloa ligt in het noordwesten van Mexico: