Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Ruzie in de familie Kohl



Prachtig stuk van de Frankfurter Allgemeine over de ruzie in de familie Kohl, vindt correspondent Juurd Eijsvoogel. Waarom die begrijpelijk is maar slecht voor Duitsland. En waarom Kohl een Duitse staatsbegrafenis had moeten hebben in Berlijn, maar de primeur van Straatsburg toch ook mooi is.