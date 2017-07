Buitenlandse boten mogen niet meer vissen voor Britse kust

Buitenlandse vissersboten mogen vanaf maandag hun netten niet langer uitgooien voor de Britse kust. Een verdrag met afspraken daarover is in aanloop naar de Brexit per direct opgezegd, zo kondigde de Britse minister van Milieu Michael Gove zondag aan. Ook Nederlandse vissers ondervinden gevolgen van dat besluit.

Het opzeggen van Britse visverdrag is volgens Gove “een historische stap”, die ertoe leidt dat “we voor het eerst in meer dan vijftig jaar zelf kunnen bepalen wie er toegang krijgt tot onze wateren”. Ook de Schotse regering, die geen voorstander is van een Brexit, heeft laten weten dat ze de plannen van Gove steunt.

De afspraken over vissen in de Britse wateren stammen al uit 1964. Het Verenigd Koninkrijk sloot toen een akkoord met de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de EU. Daarin werd vastgelegd dat schepen van zes West-Europese landen voor de Britse kust mochten vissen en Britse schepen voor de Europese kust.

Een eerste stap

Overigens gaat het Britse verdrag niet over álle Britse wateren: het document heeft alleen betrekking op de zeestrook die tot twaalf zeemijl (ruim 22 kilometer) van de kust ligt. Over de rest van het Britse zeegebied – tot 200 zeemijl van de Britse kust – zijn afspraken gemaakt in een ander Europees verdrag. In hoeverre dat na de Brexit overeind blijft, moet blijken tijdens de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU.

Hoe de Britse regering die onderhandelingen zal ingaan, is volgens Britse media na het besluit van zondag echter volkomen duidelijk. De Financial Times ziet het als een eerste stap en vermoedt dat Downing Street na de Brexit ook in de zeestrook verder van de kust wil kunnen bepalen wie mag vissen en wie niet.

60 procent van alle vangst

Voor Nederlandse vissers kan het eindigen van dat Europese verdrag een “enorme oplawaai” betekenen, zei een Europarlementariër eerder in NRC. Volgens een organisatie van grote Europese visserijbedrijven vangen Nederlandse boten nu zo’n 60 procent van hun vis in Britse wateren, een vangst die goed is voor ongeveer 40 procent van de totale omzet.

Welk deel daarvan wordt gevangen in de strook vlak voor de Britse kust – het gebied dat valt onder het nu opgezegde verdrag – is niet duidelijk. Volgens de Britse regering werd in dat gebied in 2015 zo’n 10.000 ton vis gevangen door buitenlandse boten. De totale Nederlandse visvangst dat jaar bedroeg 365.000 ton.