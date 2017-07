Xi waarschuwt Hongkong: accepteer dat jullie stad Chinees is

De Chinese president Xi Jinping heeft de 20ste verjaardag van de Britse teruggave van Hongkong aan China aangegrepen voor een harde waarschuwing aan het adres van de 7,4 miljoen Hongkongers. Ga aan het werk, sluit de rijen en accepteer dat Hongkong een Chinese stad is, luidde vrij vertaald, zijn boodschap.

Wie de Chinese soevereiniteit, de Hongkongse veiligheid en ontwikkeling blijft ondermijnen overschrijdt een „rode lijn” en dat staan de autoriteiten in Beijing nooit toe, aldus Xi, de machtigste Chinese leider sinds Mao.

Niet eerder maakte een Chinese leider tijdens een driedaags bezoek aan de voormalige Britse kolonie zo duidelijk helemaal klaar te zijn met het pro-democratische verzet tegen de invloed en bemoeienis van Beijing.

Xi herhaalde dat China de afspraken over een ‘Een Land, Twee Systemen’-model tot 2047 blijft nakomen. Dit betekent in Xi’s lezing van de deal met de Britten dat de politieke rechten tot halverwege deze eeuw niet worden uitgebreid. Van alle Chinese steden beschikt Hongkong al over de meeste democratische en burgerlijke vrijheden, waaronder het recht de Wetgevende Vergadering te kiezen.

Lees ook: Demonstreren in Hongkong mag, maar niet voor meer democratie

De toekomst die Xi ziet is er een van verdere versmelting van Hongkong met ‘het moederland’. Dat gebeurt op zijn Chinees, dus door middel van nieuwe grote infrastructuurwerken, zoals bruggen en hoge snelheidsspoor, die de eilanden-stad en het vasteland met elkaar verbinden.

Vrijdag, bij de grootste militaire parade ooit gehouden in Hongkong, had Xi ook al impliciet helder gemaakt dat als het Hongkongse bestuur en de politie niet in staat zijn de orde te bewaken, het Chinese Volksleger klaar staat „Hongkong te verdedigen tegen binnen- en buitenlandse saboteurs”.

Vaderlijk en machtig

Op het ene moment vaderlijk vermanend en op het andere moment als de machtige baas die hij is, riep Xi de 7,4 miljoen Hongkongers op aan het werk te gaan en niet steeds de onderlinge confrontatie te zoeken. Kom op Hongkong, geen woorden maar daden, aldus Xi. De metropool aan de Zuid-Chinese Zee, eens de modernste stad van China, begint achter te lopen op andere Chinese steden en wordt gepasseerd door Singapore.

Als de president enkele uren langer was gebleven, had hij zaterdag kunnen zien hoe zijn boodschap door circa 30.000 demonstranten in de broeierige, zuid-Chinese wind geslagen werd. De demonstratie maakte een gedesillusioneerde, katterige indruk, zeker vergeleken met de gepassioneerde protesten van 2014 en 2003, toen honderdduizenden meer vrijheden en kiesrecht eisten.

Door de lage opkomst werd de indruk gewekt dat het verzet tegen Beijings bemoeienis afzwakt, ook in de Wetgevende Vergadering. Of dit zo is merkt Hongkongs eerste vrouwelijke hoofdbestuurder Carrie Lam binnenkort, als zij haar sociale plannen presenteert. Het was overigens tekenend dat ze haar eerste toespraak niet in het Kantonees hield, maar grotendeels in het Mandarijn, de standaardtaal, de taal van Xi Jinping.