Twee Nederlanders overleden na kapseizen zeilboot

Voor de Belgische kust, ter hoogte van Oostende, is zaterdag een Nederlands zeiljacht met zes opvarenden gekapseisd. Twee Nederlanders in de leeftijd van 70 en 79 zijn daarbij om het leven gekomen, een 18-jarige Nederlander is nog vermist. Drie andere konden gered worden, meldt de Belgische politie aan persbureau ANP.

De zeilboot kapseisde zaterdagochtend al rond 08.30 uur, maar er was geen noodsignaal uitgezonden. Drie opvarenden werden zes uur later, ‘s middags rond 14.30 uur, op de romp van het omgeslagen schip gevonden, twee anderen in het water.

Een grootschalige zoekactie van de Belgische en Nederlandse reddingsdiensten naar de vermiste opvarende werd zaterdag bij zonsondergang gestaakt en gaat zondag niet meer verder. Een woordvoerder van het reddingscentrum liet tegenover persbureau ANP weten dat “het hele gebied doorzocht is en niemand is gevonden”.

Breskens

Het zeiljacht zou volgens Omroep Zeeland afkomstig zijn uit Breskens en meedoen aan de Light Vessel Race, een zeilwedstrijd van de Koninklijke Jachtclub in Zeebrugge.

Hoe het schip heeft kunnen kapseizen wordt onderzocht, maar de Zeeuwse omroep meldt dat de kiel van de zeilboot is afgebroken. Het wrak drijft nog wel en bekeken wordt of het kan worden geborgen door het een haven binnen te slepen of op zee op een ponton te zetten.