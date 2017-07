Teeven trekt zich terug voor benoeming Raad van State

Oud-staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) heeft zich teruggetrokken voor een benoeming bij de Raad van State. Dat bevestigen bronnen aan NRC na berichtgeving in het AD. Dit gebeurde nadat Teeven werd geadviseerd de eer aan zichzelf te houden. De ophef rondom zijn persoon maakte de eventuele aanstelling omstreden.

Teevendeal Teeven stapte in maart 2015 op als staatssecretaris omdat ‘zijn’ minister en partijgenoot Ivo Opstelten had besloten af te treden. Opstelten kwam ten val door de zogeheten bonnetjesaffaire. Hij had de Tweede Kamer niet goed geïnformeerd over een schikking die het Openbaar Ministerie 15 jaar eerder had getroffen met crimineel Cees H. Die ‘Teevendeal’ was gesloten door Fred Teeven in zijn toenmalige functie van officier van justitie in Amsterdam. Teeven vond dat hij door het opstappen van Opstelten “niet meer geloofwaardig” kon functioneren.

Teeven was al een half jaar geleden gefeliciteerd met zijn benoeming tot staatsraad door Piet Hein Donner, vicepresident van de Raad van State. Maar de storm van kritiek na het voortijdig bekend worden van het plan tot zijn benoeming in NRC bracht met name de PvdA aan het twijfelen.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) zei in februari dat hij niet van plan was om op korte termijn een voordracht aan het kabinet voor te leggen. Twee maanden later zei Teeven tegen RTL Nieuws dat hij nog in beeld was voor de functie.

Nadat hij in opspraak kwam door uitspraken in De Groene Amsterdammer had hij geen andere keus meer dan te bedanken.

Bezuinigen op rechtsbijstand

Uit citaten van Teeven in weekblad De Groene Amsterdammer valt af te leiden dat de staatssecretaris bewust is gaan bezuinigen op de rechtsbijstand omdat “verdere verstrenging van het strafrecht” niet meer aan de orde was door deelname van de PvdA aan het kabinet Rutte II. Teeven in de Groene:

“Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.”

Zijn uitspraken veroorzaakten grote verontwaardiging in de juridische wereld.

Teeven zei eerder verkeerd geciteerd te zijn door wetenschapper Henri Beunders in De Groene Amsterdammer. Naar eigen zeggen heeft Teeven ook geen interview gegeven, hij zou gebeld zijn voor achtergrondinformatie. De VVD’er vreest reputatieschade en zei juridische stappen te overwegen. De Groene zelf blijft achter het stuk staan.