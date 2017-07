Docent terecht, examens blijven ongeldig

De docent Nederlands die op het ROC Nieuwegein ‘verdween’ met 80 examens van geslaagde leerlingen, heeft weer contact opgenomen met de school. Dat schrijft het Algemeen Dagblad zaterdag.

Hoewel er na weken weer contact is met de leraar, blijven de examens ongeldig en moeten ze overgedaan worden, schrijft de krant.

De docent die de examens ‘spreken’ en ‘gesprekken voeren’ had afgenomen was al weken zoek. Hij had zich, ondanks aangetekende brieven, telefoontjes en mails, niet meer gemeld met zijn examenbeoordeling. Een woordvoerder van de onderwijsinstelling liet eerder tegenover NRC weten dat “door signalen uit zijn omgeving we in ieder weten dat hem niets is overkomen”.

Uitzendbureau

Waarom de man al die weken geen contact opnam met de onderwijsinstelling, wil het ROC Nieuwegein niet zeggen.

De docent in kwestie werd tijdelijk aangenomen en werd begin maart aangetrokken via uitzendbureau Yacht/Randstad. Omdat het om spreekexamens ging, moesten de opnames daarvan opgeslagen worden op een computerschijf van de school, zoals het protocol voorschrijft. De docent had dat echter niet gedaan.

Donderdag zijn de eerste mondelinge examens opnieuw afgenomen voor de tachtig leerlingen van de school.