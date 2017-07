19 doden bij geweld politie en bendes Mexico

Bij een gewelddadige botsing tussen gewapende bendes en veiligheidsdiensten zijn zaterdag in Mexico negentien mensen om het leven gekomen.

Persbureau AP meldt op basis van de autoriteiten in het land dat bij de confrontatie enkel bendeleden om het leven zijn gekomen. Vijf agenten raakten lichtgewond.

Pickup-trucks

De gevechten vonden plaats in de Mexicaanse staat Sinaloa, gelegen in het noordwesten van het land. De veiligheidsdiensten werden aangevallen door negentien bendeleden in pickup-trucks.

De Mexicaanse staat Sinaloa ligt in het noordwesten van Mexico:



Mexico kampt met bloedige gevechten tussen rivaliserende drugskartels. Sinaloa is de geboorteplaats van enkele beruchte bendeleiders. Het geweld in de staat is weer opgelaaid nadat de Mexicaanse drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán is opgepakt en uitgeleverd aan de Verenigde Staten.