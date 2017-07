Kamp: 13 bedrijven sinds Brexit naar Nederland

Sinds de Britten er vorig jaar voor kozen uit de EU te stappen, hebben dertien bedrijven besloten hun Europese vestigingen van Londen naar Nederland te verplaatsen. Dat zegt demissionair minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken in een interview met de Volkskrant. Daarin zegt hij ook niet al te actief te proberen bedrijven naar Nederland te halen: “Het is toch profiteren van andermans ellende, van een goede partner van ons.”

In tegenstelling tot Kamp willen veel gemeentes wel proberen zoveel mogelijk bedrijven naar Nederland te lokken. Onder meer Rotterdam en Amsterdam zijn daar hard mee bezig. In mei zei de Amsterdamse Wethouder Kajsa Ollongren (Economie, D66) in NRC met zestig bedrijven in gesprek te zijn.

De dertien bedrijven leveren Nederland 730 banen op, zegt Kamp. Het gaat om bedrijven uit Groot-Brittannië, de VS en Azië, die actief zijn in de ict, energievoorziening en financiële sector. Kamp zegt dat de bedrijven Nederland zelf hebben benaderd voor een overstap.

Minister Kamp pleit, in tegenstelling tot veel bewindslieden uit andere landen, voor een zogenoemde zachte Brexit:

“Twee landen zijn het meest verweven met het Verenigd Koninkrijk: Ierland en Nederland. Wij hebben vooral belang bij de handelsrelatie. Ik wil graag op zo’n min mogelijk ingewikkelde manier handel met de Britten blijven drijven.”

In het interview bekritiseert Kamp ook de bonuswetgeving in Nederland, die banken er mogelijk van weerhoudt zich in Nederland te vestigen. Een bonus mag maximaal 20 procent van het jaarsalaris bedragen. Voor die regeling is Kamp “medeverantwoordelijk”, maar “weet u, in dit kabinet zitten we met zijn tweeën. Het is niet zo dat Henk Kamp kan doen wat hij wil, of dat de VVD kan doen wat zij wil.”

Twee weken geleden vonden de eerste onderhandelingen plaats over de Brexit. De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben twee jaar om tot een overeenkomst te komen over de voorwaarden voor de uittreding.

Welke steden maken veel kans om financiële bedrijven op te vangen, die vertrekken uit Londen?