Teun (kleinzoon van bijna 6) komt vanochtend met een vulkaanachtige steen in zijn handen naar zijn moeder.

„Mam, dit is een oerknalsteen of het komt van de maan.” Zij: „Hmm, misschien is het wel een steen van een vulkaan uit Spanje of Italië ..."

Teun: „Nou dat denk ik niet want ik zag deze steen zo van boven vlak voor mij vallen. En Spanje ligt onder ons.”

