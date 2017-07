Geraint Thomas wint eerste etappe Tour de France

De eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Brit Geraint Thomas. De Sky renner veroverde tijdens de individuele tijdrit over 14 kilometer in het Duitse Düsseldorf de gele trui.

Thomas had 16.04 minuten nodig om te finishen in het regenachtige Düsseldorf. De ebste Nederlandse renner in de eerste etappe is Jos van Emden. Hij deed er vijftien seconden langer over dan Thomas en reed daarmee de zevende tijd.

Tegen het asfalt

De regen was van grote invloed op het verloop van de tijdrit. Drie Lotto-Jumbo-renners gingen onderuit: Primoz Roglic, George Bennett en Dylan Groenewegen.

De Spaanse renner Alejandro Valverde was het grootste slachtoffer van de regenval. Hij gleed onderuit in een bocht en schoof tegen een dranghek. Valverde bleef met pijn liggen en bleek niet meer in staat op de fiets te stappen. De Spanjaard werd met een ambulance afgevoerd.