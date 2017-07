Flinke stijging verkoop auto’s eerste helft 2017

Er zijn in Nederland in de eerste helft van 2017 bijna 17 procent meer auto’s verkocht dan in dezelfde periode in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de Bovag, Rai Vereniging en RDC. In totaal werden er 226.509 nieuwe auto’s geregistreerd.

Volgens de Bovag komt de stijging grotendeels door het verandering van de bijtellingsregels. Het hoogste tarief van 25 procent is afgeschaft en vervangen voor een tarief van 4 procent voor volledig elektrische auto’s en 22 procent voor alle overige auto’s. Ook de aantrekkende economie speelt volgens de Bovag een rol bij de stijgende verkoop.

Het populairste type auto was de Renault Clio. Daarvan werden er ruim 6.000 verkocht. Volkswagen was het populairste merk, met een kleine 24.000 verkochte auto’s.

De autoverkoop in Nederland maakte vorig jaar een dip door. In totaal verkocht de branche 382.825, waar dat er in 2015 nog 449.350 waren. De Bovag verwacht dat het aantal verkochte auto’s dit jaar op 415.000 uitkomt.