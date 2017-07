Ebola-uitbraak Congo officieel voorbij

De uitbraak van ebola die in mei in de Democratische Republiek Congo ontstond, is officieel voorbij. Er is nu 42 dagen geen nieuwe melding van een besmetting geweest, bericht persbureau AP op basis van de Congolese minister van Volksgezondheid.

De minister zegt dat er in totaal acht mensen besmet raakten, van wie er vier zijn overleden. In vergelijking met de vorige ebola-uitbraak in Congo in 2014 was deze veel minder heftig. Toen overleden er 42 personen.

Volgens Congo heeft dat te maken met de relatief afgelegen ligging van de regio waar de uitbraak plaatsvond - een bosachtig gebied in het noordoosten van Congo - en de ervaring die het land inmiddels heeft opgedaan met de bestrijding van ebola. Er is ook een vaccin tegen de ziekte, maar dat heeft Congo vanwege de kleinschaligheid van de uitbraak en logistieke overwegingen niet ingezet.

De dodelijkste uitbraak van ebola vond plaats in 2015 en 2016. Er vielen toen meer dan 11.000 slachtoffers in West-Afrika. Het ebolavirus, dat inwendige bloedingen en hoge koorts veroorzaakt, werd in 1976 in Congo ontdekt. Sindsdien is er in het land acht keer een uitbraak van de ziekte geweest.