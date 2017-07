Aké naar Bournemouth

20 miljoen pond, zo’n 23 miljoen euro. Nooit betaalde Bournemouth naar eigen zeggen meer voor een speler. Verdediger Nathan Aké (22), tweevoudig Oranje-international, is het bedrag waard. Hij komt over van Chelsea, waarvoor hij sinds 2012 slechts zeven keer uitkwam. Bournemouth huurde Aké in het vorige Premier League-seizoen, waarin het negende werd, al eens. Dat was voor de winterstop. Toen speelde Aké twaalf wedstrijden, en scoorde hij drie keer. Eerder werd Aké door Chelsea verhuurd aan Watford en Reading. Aké maakte zijn debuut bij Oranje eind mei in de oefeninterland tegen Marokko en viel daarna in tegen Luxemburg in de kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2018.

Amrabat naar Feyenoord

Feyenoord heeft zich versterkt met de 20-jarige Sofyan Amrabat, die overkomt van FC Utrecht. De middenvelder tekent een contract voor vier jaar. Amrabat brak afgelopen seizoen door bij Utrecht; hij speelde 31 wedstrijden in de eredivisie. Ook debuteerde hij voor de nationale ploeg van Marokko. Eerder trok Feyenoord Jean-Paul Boëtius aan, die eerder van 2012 tot 2015 in Rotterdam speelde. Bij de landskampioen vertrokken intussen verdediger Rick Karsdorp (AS Roma) en aanvaller Eljero Elia (Istanbul Başsakşsehir).

Ajax heeft na het vertrek van Diederik Boer (PEC Zwolle) een nieuwe tweede doelman gevonden in Roda JC-keeper Benjamin van Leer. De 25-jarige tekent voor vier jaar bij de Amsterdammers. Roda heeft op zijn beurt als zijn vervanger Hidde Jurjus (23) aangetrokken. Jurjus was afgelopen seizoen tweede doelman bij PSV achter Jeroen Zoet.

Promovendus NAC Breda neemt Rai Vloet over van PSV. De 22-jarige zoon van oud-trainer Wiljan, tekende voor drie seizoenen. Vloet doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar stroomde nooit door tot het eerste team. Hij werd eerder verhuurd aan SC Cambuur en afgelopen seizoen aan FC Eindhoven.