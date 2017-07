28 gewonden bij schietpartij nachtclub VS

Bij een schietpartij in een nachtclub in de Amerikaanse stad Little Rock (Arkansas) zijn zaterdagochtend vroeg (lokale tijd) 28 gewonden gevallen. 25 van hen raakten gewond door kogels, meldt de politie op Twitter.

Het zou niet gaan om een terreurdaad, maar een ruzie. Door de schotenwisseling brak paniek uit in de nachtclub en in het gedrang raakten er nog drie mensen gewond. Alle 28 gewonden zijn buiten levensgevaar, aldus de politie.

Schietpartijen

De politie doet momenteel onderzoek in de club en denkt dat er meerdere schutters betrokken waren bij de schietpartij. Er zijn nog geen arrestaties verricht en over de daders is nog niets bekend.

De gouverneur van Arkansas, Asa Hutchinson, heeft in een reactie laten weten dat de problemen in de stad Little Rock de afgelopen tijd lijken te intensiveren: “Elke paar dagen lijkt een schietpartij wel het nieuws te domineren.”