Wat zijn de beste oordopjes voor een concert?

Oordopjes zijn een beetje zoals helmen bij skiërs. Jarenlang was het idee dat ze niet echt nodig waren, maar zo langzamerhand zie je bij elk concert oren vol schuimpjes, dopjes en plugjes. Slim, want hoewel de decibelmeters in de meeste grote popzalen en op festivals blijven steken op 103 decibel – afgesproken met de overheid in 2014 – blijven harde pieken in de muziek schadelijk voor je oren.

Het kan natuurlijk nog wel zachter, maar een concert moet je ook een beetje ervaren. Anders kun je net zo goed een cd opzetten. Maar welke oordoppen doe je in? Er zijn veel verschillende, en ze werken op verschillende manieren. Qua bescherming, maar ook qua beleving.

Schuimpjes zijn het goedkoopst

De klassieke versie is geel en cilindervormig, die je een beetje moet kneden om in de gehoorgang te passen. Daar zetten ze weer uit en dan houden ze bijna al het geluid tegen. Dat is handig voor drilboren of andere herrie, maar niet om muziek mee te luisteren. Goede oordoppen dempen niet alle frequenties van het geluid op dezelfde manier, zodat je de muziek nog goed kan horen. Maar schuimpjes dempen alles, vooral de hogere frequenties, zodat je vooral laag gebrom blijft horen. Het is beter dan niets en op de meeste festivals en in veel zalen kun je ze kopen of zijn ze zelfs – zoals in Paradiso – gratis.

Je koopt een doos van 200 paar voor veertig euro, das twintig cent per paar. Bijvoorbeeld bij oordopjes-kopen.nl, maar veel bouwmarkten verkopen ze ook (ook in kleinere hoeveelheden).

Maar lamellen zijn beter

Betere oordoppen hebben lamellen, die bestaan uit laagjes. Zo zitten ze ‘vacuum’ in het oor, sluiten ze het oor goed af en komt de muziek door het midden binnen, waar een filter zit. In veel popzalen hangen automaten met deze variant voor een euro of drie. Die heeft een vast filter dat zeker geen kraakhelder geluid geeft, maar laten een stuk beter muziek door dan schuimpjes.

Voor een paar tientjes koop je oordoppen met van die lamellen, van prettig materiaal dat comfortabel zit, en met vervangbare filters. Die geven in meer of mindere mate muziek door, en zo kun je je oordoppen enigszins afstellen op het concert: ga je naar een jazzcombo of een death metal band? Ze zijn makkelijk schoon te maken, zitten vaak in een handig doosje om in op te bergen en zijn goed vaak te gebruiken. Prima keuze voor wie regelmatig concerten bezoekt

De simpele lamellenoordoppen zijn vaak voor 2 of 3 euro in popzalen te koop, in zo’n draai-automaat. Je kunt ook een setje kopen met opberghoesje, kost 9:95. thunderplugs.nl

Een variant met verwisselbare filters kun je bij bijvoorbeeld Earpeace.eu kopen voor 20 euro, in verschillende (huids-)kleuren en twee sets filters. Alpine heeft plugjes met verwisselbare filters en een nekbandje om ze niet te verliezen, voor 17,60 bij bijvoorbeeld Thomann.de.

En op maat gemaakt is het best

De beste oordopjes zijn de doppen die je op maat laat maken. Die passen vanzelfsprekend altijd perfect en hebben de beste filters, waarmee je de muziek kan horen hoe die is bedoeld. Die filters kun je weer vervangen met nieuwe, die je ook los kunt kopen als je smaak, gehoor of voorkeur verandert. Op maat gemaakte doppen zijn niet goedkoop, vaak zeker honderd euro, maar een grote aanrader voor wie zelf muziek maakt of voor zeer regelmatige concertbezoekers.

Op maat maken verschilt erg veel in prijs. Schoonenberg heeft ze voor 160 euro, Alpine maakt ze vanaf 119 euro, Beter Horen maakt ze vanaf 174,95. Allemaal hebben verschillende eigenschappen in kleur, materiaal, verzekering bij verlies, etc.