Venus Williams betrokken bij dodelijk ongeluk

Venus Williams is verantwoordelijk voor een dodelijk verkeersongeluk, eerder deze maand. Dat blijkt uit een voorlopig politierapport, meldt persbureau Reuters. De tennisster reed met haar auto langzaam een kruising over, en werd geraakt door een auto met een ouder echtpaar erin. Een man van 78 kwam daarbij om het leven. Williams had voorrang moeten verlenen, concludeert de politie.

Williams reed naar eigen zeggen door groen, maar kon door de drukte niet direct het kruispunt over. Toen de weg weer vrij was, zag ze de aankomende auto over het hoofd. De 68-jarige bestuurder raakte gewond, de bijrijder overleed na dertien dagen in het ziekenhuis. Williams was op het moment van het ongeluk volgens de politie niet onder invloed of afgeleid, en reed stapvoets.

Volgens haar advocaat wordt Williams niet verdacht van een strafbaar feit. Hij spreekt van een “noodlottig ongeluk”, en zegt dat de tennisster haar medeleven heeft betuigd. De advocaat verwacht niet dat het ongeluk van invloed zal zijn op haar deelname aan Wimbledon, dat ze vijf keer heeft gewonnen. Het toernooi begint komende maandag.