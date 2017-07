Blijft u ook wel eens hangen in zo’n vakantiehuisjeszoekprogramma? Dat je eigenlijk wel iets beters te doen hebt, maar dat je toch moet blijven kijken? Domweg omdat het zo fascinerend droevig is. En al 200 jaar hetzelfde.

Zo’n seksloos echtpaar dat zich rond laat leiden door een gewiekste makelaar. Hij laat ze een of ander treurig clichéhol zien en de saaie vrouw van het seksloze stel is dan vaak erg enthousiast over de regendouche. Dat zegt ze op een toon alsof ze zich binnenkort aan dat ding wil verhangen.

Als ze naar buiten komen, zegt de man dat hij ook nog wel een ander weekendstulpje wil bekijken. Geen enkel probleem voor de dienstdoende Bungalow Bill en hij hijst het stel in een golfkarretje dat toevallig klaarstond. Terwijl je het gezelschap door het huisjeseldorado ziet toeren somt een margarinezachte voice-over de voordelen van het park op. Het ligt vlakbij Lelystad waar het heerlijk winkelen is en voor de jeugd is er ook veel te doen. Zoals een avond swingend uit in Dronten. En er is natuurlijk een golfbaan in de buurt. De onvermijdelijke golfbaan! Het echtpaar vindt het andere huisje ook woest aantrekkelijk en de vrouw roemt de ingebouwde magnetron met grillfunctie.

Tijdje geleden vertelde mijn goede vriendin W., die diep in de wereld van RTL zit, dat zo’n echtpaar helemaal geen echt paar is. Het zijn gewoon twee c-acteurs die een gelukkig stel moeten spelen. Net als de makelaar. Dat is een man die zoveel mogelijk op Chris Zegers moet lijken. Zo’n bezichtiging wordt eerst twee keer gerepeteerd voor hij wordt opgenomen.

Sinds ik dit weet, vind ik het eigenlijk nog aantrekkelijker om een kwartiertje naar deze troosteloze onzin te kijken. En als je mazzel hebt val je ’s nachts nog in een herhaling van Business Class van het bejaarde kijkcijferkanon Harry Mens en zie je daarin een of andere oplichter die de kijkers aandelen in hetzelfde bungalowparkje wil aansmeren. Vastgoedgajes. Net als Harry zelf. Hoewel? Harry doet tegenwoordig ook in crematies. Misschien moet hij de nieuwe voorzitter van de VVD worden.

Maar dit soort televisie vind ik als liefhebber van de radeloze babyboomers een feest om naar te kijken. En dit soort programma’s is zakelijk een succes. Anders worden ze niet al zo lang uitgezonden.

Ik heb goed nieuws. Over een paar jaar komt er weer een desolaat parkje bij. Waar? In Zeeland. En dat parkje heet Klein Dubai aan de Brouwersdam. Een aantal demente Zeeuwen wil daar in het Grevelingenmeer namelijk een stuk of wat eilandjes voor de kust opspuiten en daar bungalows op zetten. Die dingen gaan meer dan zes ton per stuk kosten.

In de krant zag ik wat tekeningen van hoe het daar ooit moet worden en ik dacht onmiddellijk aan IJburg en Almere. Op die tekeningen ziet het er gezellig groen begroeid uit, maar voor het werkelijk bewoonbaar is en de bomen bomen zijn hebben we het over 2030. Dus dat wordt elk weekend relaxen in een tochtige Sahara als in de film De Noorderlingen. Dat lijkt me een klusje. Zeker als je zes ton voor die onzin hebt neergeteld. Het plekje is op dit moment namelijk de beste surfplek van Europa. Van heinde en verre komen mensen daar hun plank uitlaten. Dus de nieuwe rijken worden daar ook nog eens hun tuin uit geblazen.

Donderdagavond is het plan goedgekeurd door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. De surfers en natuurliefhebbers, die het prettig vinden als men van sommige plekken domweg afblijft omdat er niks mis is met een stukje ongerepte natuur, hebben verloren van de vastgoedcowboys. Hoewel? Er valt nog genoeg bezwaar te maken en de procedure kan nog behoorlijk opgerekt worden. Kan nog een wedstrijdje met de Amsterdamse Noord-Zuidlijn worden. Wie het eerst klaar is.

Maar ik ben dus blij dat mijn favoriete vakantiehuisjeszoekprogramma voorlopig is gered. En als het project mislukt? Dan is er vast wel een vriendje van Harry Mens dat het met een gewiekste truc weet te verkopen. En anders? Dan lijkt het me geknipt voor een humaan asielzoekerscentrum. Die zwaar Christelijke Zeeuwen bieden de dolende ontheemden graag onderdak. Dat geeft een beetje lucht bij de Italianen die ten einde raad zijn. En….elk huis krijgt een eigen aanlegsteiger. Dus ze kunnen allemaal hun bootje kwijt.