TU Delft weert studentenvereniging van introweek na incident

De Technische Universiteit Delft heeft besloten studentenvereniging Virgiel te weigeren van de introductieweek na een ontgroeningsincident in augustus 2016. Dat maakt de universiteit vrijdagmiddag bekend. Bij het incident liep een studente een zware hersenschudding op. De universiteit ontneemt de bestuurders van de grootste vereniging van de stad ook hun financiële vergoeding voor het komende studiejaar.

De precieze toedracht van het incident is onbekend, maar het is volgens het College van Bestuur van de universiteit duidelijk dat Virgiel de situatie “niet onder controle” had. Volgens universiteitskrant TU Delta zou de studente iets tegen haar hoofd hebben gekregen tijdens een ontgroeningsonderdeel waarbij men zeer lang zittend in rijen naar de grond moet kijken, de zogenoemde ‘matrix’. Ouderejaars hielden de controle, maar die zouden veelal dronken zijn geweest.

Juist vorig jaar had de universiteit nog een convenant gesloten met verschillende verenigingen over excessen tijdens ontgroeningen. Virgiel heeft daar duidelijk “onvoldoende” werk van gemaakt, aldus het CvB. Vóór 1 augustus moet er een plan liggen waarin Virgiel aantoont de risico’s tijdens de ontgroening onder controle te hebben. Als dat niet lukt blijven bestuursvergoedingen en deelname aan de introductieweek wellicht ook in de toekomst uit.

Onderzoek

Volgens TU Delta is het bij het College ook slecht gevallen dat Virgiel - dat meer dan tweeduizend leden telt - weinig meewerking toonde bij het onderzoek naar het incident, uitgevoerd door een recherchebureau. Bovendien kwamen er tijdens dat onderzoek nog twee niet eerder gemelde incidenten boven water.

Mede daarom zou gekozen zijn voor de zware maatregel. Die houdt in dat Virgiel bijvoorbeeld niet mag meedoen aan informatiemarkten, en dat stadsrondleidingen niet halt zullen houden bij het pand van Virgiel.

De TU moet nog een beslissing nemen over aangifte. Daarbij houdt ze rekening met wat het slachtoffer wil. Die is uiteindelijk met vertraging van ongeveer een half jaar begonnen aan haar studie.