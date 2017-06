Stop eens met dat Engels in reclames

Waar ik me de hele week al groen en geel aan loop te ergeren is het woord ‘cashback’ uit de reclame van de MediaMarkt. Daar hebben ze het steeds over cashback, in plaats van geld terug. Elke avond is dat spotje op de tv. Je kan dan een telefoon kopen en 15 euro cashback krijgen. Of een tv en dan 50 euro cashback. Alsof we niet weten wat ‘geld terug’ betekent en dat in het Engels uitgelegd moeten krijgen.

Ik erger me al behoorlijk lang aan al dat Engels in het Nederlands. Op kantoor, in de krant, maar in de reclame is het helemaal erg. Doodnormale Hollandse bedrijven die ineens Engels gaan praten waar dat nergens voor nodig is. Maar die cashback was de druppel.

Want als we zoiets oer-Hollands als ‘geld terug’ al in het Engels moeten zeggen, kunnen we wat mij betreft de Nederlandse taal wel opdoeken. En maar zeuren dat de Nederlandse identiteit onder druk staat, kom op zeg.

Het Engels is overal in de reclame. ‘Live, life, love, Livera’ bijvoorbeeld. Alsof je ineens kosmopolitisch wordt als je een schone onderbroek aan hebt. Of ‘power to you’ van Vodafone. Allemaal met een stekker in je hand door het land, maar dan wel in het Engels. Alsof die bedrijven dagelijks met gevaar voor eigen leven de landsgrenzen moeten oversteken om hun koopwaar aan de man te brengen en niet gewoon alles regelen vanaf een saai hoofdkantoor in Waddinxveen, Hoofddorp of Alphen aan den Rijn.

Laatst dacht ik: misschien heeft dat Engels een functie. Zo hoorde ik van een visboer die ’world of fresh fish’ op zijn kraam had staan. Misschien dat die vissen onderling Engels praten. Of planten, en fruit, die spreken misschien ook geen Nederlands! Zo voert Alpro, dat is een soort zuivelmerk, als motto ‘enjoy plant power’.

Maar wat is het excuus van al die andere bedrijven? Ik denk dat ze willen verbloemen dat het allemaal nergens op slaat wat ze roepen. Neem nou zo’n ‘open your world’ van Heineken. Alsof we met een blikopener aan de slag moeten om de kroonkurk van moeder aarde eraf te krijgen. Of Philips, die jaren ‘Let’s make things better’ geroepen heeft, en iedereen maar denken ‘waar wachten jullie op?’

De universiteit Groningen. Die heeft als motto ‘born leaders reach for infinity’. Dan denk ik: als je een geboren leider bent, hoef je er ook niet voor te studeren. En hebben die born leaders niks beters te doen dan de hele dag naar het oneindige te reiken? Meubelfabrikant Prominent is ‘designed to relax’. Tja, dat ben ik zelf ook. En reisbureau TUI zegt ‘discover your smile’ Blijkbaar vergaat het lachen je op zo’n vakantie als je je glimlach weer helemaal moet ontdekken.

En Rotterdam heeft het motto ‘make it happen’. Wát dan? Wat moet er gebeuren, wat moet ik doen, wanneer en waarvoor? Ga het lekker zélf doen, Rotjeknor.

Misschien moeten we geld terug gaan vragen aan universiteiten, steden en bedrijven die alleen nog maar Engels koeterwaals kunnen bezigen. En dan beginnen we met de MediaMarkt. Hello hello Mediamarket, ik wil mijn geld terug.

Of beter: I want my cashback.

Japke-d. Bouma is tot september met ‘zomerstop’. Tot die tijd op Twitter via @Japked