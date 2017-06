Sociale media riskeren Duitse boete bij haatzaaien

Sociale media die haatdragende berichten niet snel genoeg verwijderen, kunnen in Duitsland straks beboet worden. Het parlement heeft vrijdag ingestemd met een wet waardoor de sites een boete kunnen krijgen die kan oplopen tot 50 miljoen euro, meldt Reuters. Critici vrezen dat door de straffen de vrijheid van meningsuiting in het gedrang komt.

Berichten met duidelijk haatdragende inhoud moeten binnen 24 uur nadat er melding van gemaakt is offline gehaald worden. Andere aanstootgevende inhoud op bijvoorbeeld Facebook, YouTube of Twitter moet volgens de nieuwe wet binnen een week worden weggehaald. De nieuwe wet gaat in oktober in.

De Duitse minister van Justitie, Heiko Maas, wil met de boetes de strenge Duitse wetten tegen haatzaaien beter online toepasbaar maken. Hoewel op bijvoorbeeld het ontkennen van de Holocaust of haatzaaien tegen minderheden celstraffen staan, komen dergelijke uitingen op internet zelden voor de rechter.

Kritiek

Verschillende groepen hebben hun zorgen geuit over de boetes. Ze vrezen dat techbedrijven uit angst voor boetes berichten te snel zullen verwijderen, waardoor het vrije woord wordt beknot. De rechts-nationalistische partij Alternatieve für Deutschland noemt de maatregel ondemocratisch: