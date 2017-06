Parlementschef Raad van Europa verder in het nauw

Meer dan honderdvijftig parlementariërs binnen de Raad van Europa hebben op vrijdag een motie ingediend tegen het aanblijven van parlementschef Pedro Agramunt. In totaal hebben 158 parlementsleden van vijf politieke fracties uit zes landen formeel het vertrouwen in hem opgezegd. Dat meldt de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) op haar website.

Agramunt weigert officieel onderzoek te doen naar parlementariërs die zouden zijn omgekocht door Azerbeidzjan aan de vooravond van een stemming over mensenrechtenschendingen. De Spaanse senator raakte zelf in opspraak na zijn bezoek in maart van dit jaar met een delegatie van het Russische parlement aan de Syrische dictator Bashar al-Assad. Deze reis werd betaald door het Syrische regime.

Oktober officiële stemming over Agramunt

Eind april zegde het adviesorgaan van de mensenrechtenclub al het vertrouwen op in haar voorzitter. Hierdoor kan Agramunt geen officiële bezoeken en verklaringen meer afleggen namens de vergadering.

Volgens Pieter Omtzigt (CDA), een van de betrokken parlementsleden, is deze nieuwe stap nodig omdat “bij alle politieke partijen geen vertrouwen meer is in het handelen van Agramunt”. In de afgelopen veertig jaar hebben niet eerder zoveel parlementariërs een motie ondertekend, aldus Omzigt. Het adviesorgaan telt 318 nationale parlementariërs uit 47 Europese landen. Zij komen viermaal per jaar bijeen.

In oktober volgt pas de officiële stemming over het aanblijven van de mensenrechtenchef. Omtzigt verwacht niet dat Agramunt voor die tijd opstapt.