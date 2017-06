Overheid faalt in quotum mensen arbeidsbeperking

Overheidswerkgevers hebben in het afgelopen jaar te weinig mensen aangenomen met een arbeidsbeperking. In het Sociaal Akkoord heeft de overheid beloofd om zesduizend banen te creeëren, maar het bleef in 2016 steken op 3.597. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Jette Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) op vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De overheid wordt met een zogenoemde quotumheffing gedwongen om het komende jaar meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Werkgevers wel geslaagd, FNV blijft kritisch

Werkgevers in de private sector hebben daarentegen meer banen gecreeërd voor mensen met een handicap. In totaal vonden 19.000 mensen met een arbeidsbeperking een baan. De doelstelling voor de marktsector was 14.000 banen in 2016. Hierdoor is de algehele doelstelling wel gehaald. Klijnsma constateert “een omslag in het denken”.

“Er is in de laatste jaren veel in gang gezet en hard gewerkt om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Hierdoor hebben veel mensen met een beperking een plek gevonden op de reguliere arbeidsmarkt. Bij werkgevers is een omslag in denken ontstaan. Dat is een mooi resultaat. Het is echter teleurstellend dat de overheid hier bij achterblijft.”

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is afgesproken dat tot 2026 in totaal 125.000 banen speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking worden ingericht. Honderdduizend van deze banen bij private werkgevers en 25.000 bij de overheid. In 2015 werd het afgesproken aantal door beide partijen gehaald.

Vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FNV is blij met de cijfers zo laat ze weten aan persbureau ANP, maar is kritisch over de aard van de werkzaamheden.