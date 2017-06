OPCW: gifgasaanval Syrië inderdaad met sarin

Bij de gifgasaanval op het Syrische dorp Khan Shaykhun is inderdaad gebruikgemaakt van sarin. Dat blijkt uit het onderzoek van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), melden AFP, Reuters en AP op basis van het voorlopige eindverslag. De organisatie had eerder al laten weten sporen van het gas gevonden te hebben in het dorp. De Syrische president Assad ontkende de aanval destijds.

Het rapport van de OPCW is formeel nog niet naar buiten gebracht, maar meerdere journalisten hebben de stukken al ingezien. In het rapport worden geen verantwoordelijken aangewezen. Dat is aan een gezamenlijk onderzoeksteam van de Verenigde Naties en de OPCW.

Bij de gifgasaanval op Khan Shaykhun kwamen zo’n negentig mensen om het leven, onder wie veel kinderen. Hoewel er aanwijzingen waren dat de aanval het werk was van de Syrische luchtmacht, ontkent Assad alle betrokkenheid. De Syrische regering en bondgenoot Rusland suggereerden dat er mogelijk een opslagplaats voor chemicaliën gebombardeerd was door Syrische opstandelingen. Hoewel voor zover bekend geen van de groeperingen in staat is om grote hoeveelheden sarin te produceren, is het niet onmogelijk dat ze chemische munitie hebben buitgemaakt en opgeslagen.

Lees meer over de wapens die werden gebruikt bij de aanval en over de aanwijzingen dat Assad er achter zat: Alles wijst op sarinbommen van de Syrische luchtmacht

Syrië sloot zich in 2013 aan bij de OPCW na beschuldigd te zijn van een gifgasaanval in een buitenwijk van Damascus. In samenwerking met de internationale gemeenschap werd volgens de regering het volledige chemische wapenarsenaal vernietigd. Als het sarin dat is gebruikt in Khan Shaykhun afkomstig blijkt te zijn van de regering, zou dat er op kunnen duiden dat Assad oneerlijk tegen de OPCW is geweest over de omvang van het chemische wapenarsenaal.