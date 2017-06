Om eist 20 jaar tegen verdachte Decembermoorden

In het zogenoemde Decembermoordenproces is vrijdag ook tegen oud-militair Steven Dendoe de maximale straf van twintig jaar onvoorwaardelijke cel geëist. Dendoe behoorde tot de ‘groep van 16’, de coupplegers van de staatsgreep in Suriname in 1980. Volgens aanklager Roy Elgin was hij ook betrokken bij de moorden in Fort Zeelandia.

Woensdag werd al tegen de hoofdverdachte Desi Bouterse, president van Suriname, twintig jaar onvoorwaardelijke cel geëist voor de moord op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime in 1982. Dendoe, die zelf niet aanwezig was bij de zitting, heeft zijn betrokkenheid bij de moorden altijd in alle toonaarden ontkend. Hij zou op bezoek zijn geweest bij zijn familie tijdens de moorden. Maar verschillende getuigen hebben verklaard dat Dendoe wel degelijk aanwezig was in het Fort Zeelandia.

Vrijspraak

Het Surinaamse OM vroeg vrijspraak voor drie andere verdachten, waaronder oud-luitenant Edgar Ritfeld, die al jaren pleit voor voortzetting van het Decembermoordenproces zodat hij zijn onschuld kan bewijzen. “Ik heb een schoon geweten, want ik heb niets met deze zaak te maken. Maar dit beheerst mijn leven al vijftien jaar. Als ik ergens binnenkom kijken mensen me aan alsof ik een moordenaar ben. Nu kan ik eindelijk mijn naam zuiveren,” aldus Ritfeld na afloop.

Tijdens de zitting vrijdag kwamen schokkende details naar buiten over lotgevallen van de vijftien vermoorde mannen. “Ze hadden kogelinslagen in het gezicht, in hun buik, en over hun hele lichaam”, aldus aanklager Roy Elgin.

De zaak tegen de andere twintig verdachten wordt nu voortgezet na het reces, eind oktober. Het is de bedoeling dat pas als alle zaken aanbod zijn geweest, advocaat Irwin Kanhai, die Bouterse en andere verdachten bijstaat, de ruimte krijgt voor zijn pleidooi. Dit zal naar verwachting niet voor het eind van het jaar gebeuren. Tijdens een toespraak donderdagavond voor zijn achterban verklaarde Bouterse zich niet zomaar gewonnen te geven. “God heeft mij president gemaakt, dus een rechter haalt me hier niet weg.”