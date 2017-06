Nul euro voor de oud-bankier die informateur werd

Gerrit Zalm, sinds deze week informateur, is er niet op vooruit gegaan. Als bestuursvoorzitter van ABN-Amro verdiende Zalm een basissalaris van 775.000 euro. Vorig jaar, zijn laatste, liep dat inclusief pensioen en extra’s op tot boven het miljoen.

En nu, als informateur? Basissalaris: 0,00 euro. Al zijn er wel extra’s, vertelt een woordvoerder van het Bureau Kabinetsformatie: „Hij krijgt een kop koffie en een boterham tussen de middag. En indien nodig wordt hij vervoerd.”

Deze week waren veel mensen op sociale media nieuwsgierig naar de beloning van de begeleider bij de kabinetsformatie. Die vragen waren er nog niet toen Herman Tjeenk Willink informateur was. Maar die was dan ook gepensioneerd en kwam op de fiets naar het Binnenhof. Toch anders dan Zalm, acht jaar bestuursvoorzitter van een grote bank, waar bovendien gedonder was met bonussen – al ging dat niet over Zalm zelf.

Een beloning voor de informateur bestaat dus niet. Het werk heet een eer te zijn. Sommige informateurs voelen dat zelfs in hun portemonnee. Toen Wouter Bos in 2012 informateur werd, moest hij tijdelijk zijn werk bij KPMG (jaarsalaris: 400.000 euro) neerleggen.

Er was in die tijd na 47 dagen alweer een kabinet. Anouchka van Miltenburg, op dat moment Tweede Kamervoorzitter, snapte wel hoe dat kwam. „Bijzonder is dat de heer Bos dit werk onbezoldigd, in een periode van onbetaald verlof, heeft willen doen. Misschien dat ook dát heeft bijgedragen aan de snelheid van de formatie”, zei ze in een debat.

Met de levensstandaard van Gerrit Zalm is overigens niets mis. Naast zijn ABN-salaris verdiende hij als commissaris van Shell vorig jaar een extraatje van 147.000 euro (hij was bij 9 vergaderingen).

De informateur heeft nog een bedrijfje voor inkomsten buiten ABN Amro en Shell: Malz B.V. - bíjna het omgekeerde van Zalm. Afgelopen april deponeerde hij de laatste jaarrekening. Zalm had de afgelopen jaren blijkbaar weinig tijd voor zijn eigen onderneming (hij verdiende er slechts 2.634 euro mee). Op technisch gebied kan Zalm nog wel vooruitgang boeken. De informateur vulde niet gewoon de formulieren in, maar stuurde het héle aangifteformulier van de Belastingdienst mee, ondanks de waarschuwing „deze print niet insturen, deze is voor eigen gebruik”.