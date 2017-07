Gaat iemand Froome van een nieuwe Tourzege afhouden?

Hoe hoog was de Tourkoorts opgelopen als Tom Dumoulin bij de openingstijdrit direct de gele leiderstrui had gepakt? „The next big thing in cycling”, noemde Sir Bradley Wiggins hem bij de WK tijdrijden van twee jaar terug al.

Rake voorspelling van de Britse Tourwinnaar van 2012. Dumoulin won tijd- en bergritten in Vuelta, Giro, Tour. In mei pakte hij in de Giro voor het eerst de eindzege in een grote ronde. Inmiddels geldt de 26-jarige Limburger als de meest te vrezen tegenstander voor drievoudig Tourwinnaar Chris Froome. Maar deze Tour nog geen titanenduel tussen de twee. Dumoulin is vermoeid van de Giro en doet niet mee.

Froome is deze 104de editie van de Ronde van Frankrijk weer gewoon de maat der dingen. „Mijn honger is nog niet gestild”, sprak de 32-jarige kopman van Team Sky eerder deze week bij aankomst in Düsseldorf. Tot nu toe nog niet veel gepresteerd dit seizoen? Voor de Britse Keniaan telt slechts één ding. Met drie Tourzeges staat hij gelijk met Philippe Thys, Louison Bobet en Greg Lemond. Vier keer winnen is uniek. Maar niet meer dan een tussendoel, zei Froome begin dit jaar. Hij jaagt op de vijfvoudige winnaars Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. „Ik wil op gelijke hoogte komen met de groten.”

Dubbelklik op de shirts om alle renners te zien:

Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC Infographic NRC

Intuïtieve acties

Saai, steeds eenzelfde winnaar? Vorig jaar won Froome aan populariteit door intuïtieve acties. Adembenemende afdaling van de Peyresourde, ontsnapping met Peter Sagan naar Montpellier. En vooral zijn ‘Silly Walk’ als geletruidrager zonder fiets op de Mont Ventoux. Mens in plaats van machine, eindelijk toch. Maar Froome blijft vooral de man van het getal. Twee jaar geleden onthulde Sky de ‘toverformule’ waarmee de 67,5 kilo lichte Brit in de klim naar La Pierre Saint-Martin het verschil maakte: vier minuten trappen met een gemiddeld vermogen van 446 watt, dan 24 seconden pieken met 559 watt en vier minuten doorhalen met 435 watt. Dat kan in het huidige peloton niemand. Tour beslist?

Giro achter Dumoulin. „Pas in de Tour zelf zal ik zien hoe ik ervoor sta”, keek de 27-jarige Colombiaan voorzichtig vooruit. Na twee tweede plaatsen eindigde hij vorig jaar als derde in Parijs, om in de Vuelta ineens Froome naar de tweede plaats te verwijzen. Maar de Vuelta is geen Tour. En ook in de afgelopen Giro waren zijn cijfers nergens beter dan die van Froome.

Op de klim naar Blockhaus, waar hij de rit won, scoorde de kleine klimgeit op vergelijkbare tijdsintervallen een door insiders geschat gemiddelde van 368 watt voor en na zijn aanval, met een piek van een minuut lang van op 430 watt. Al is Quintana met 58 kilo veel lichter, ook in watt per kilogram – de heilige formule bergop - komt hij tekort tegen Froome.

Toch bouwt de ervaren ploegleider Eusebio Unzué het sterke Movistar om Quintana en niet om Alejandro Valverde. De 37-jarige routinier leek afgelopen voorjaar beter dan ooit, maar kwam in de Tour nooit verder dan de derde plaats. „Mijn doel is Quintana te ondersteunen en niets anders”, zegt hij zelf. Ook zijn Spaanse generatiegenoot en rivaal Alberto Contador (34) lijkt met het vorderen van de jaren niet te verbeteren. In het Critérium du Dauphiné versloeg hij Froome onlangs met luttele tellen in de tijdrit. Maar in de bergen, voorheen altijd zijn favoriete terrein, kwam de kopman van Trek juist pijnlijk te kort.

„Op dit moment is alleen Richie Porte beter dan ik”, concludeerde Froome nog geen drie weken geleden tijdens de Dauphiné. Zijn vriend en voormalige ploeggenoot eindigde in de Franse voorbereidingskoers als tweede achter de Deen Jakob Fuglsang, die in de Tour het kopmanschap bij Astana deelt met de Italiaan Fabio Aru. Porte, sinds vorig jaar kopman van BMC, maakte indruk in de tijdrit en de bergen. Maar schuilt in de 32-jarige Australiër een Tourwinnaar?

Als geen ander weet hij wat nodig is om Froome te verslaan. Jarenlang mergelden de twee zich samen uit tijdens hun zware Tourpreparatie op Tenerife.

„Extreem geval”, noemde Lotto-Jumbo-trainer Louis Delahaye twee jaar geleden de rammagere Porte, die slechts 62 kilo weegt bij een lengte van 1.72 meter. „Te kleine motor”, vertelde een voormalige ploegarts ooit.

De Tour is nog altijd geen rekensom. Ook de komende editie biedt met ritten door Vogezen (op de eerste woensdag meteen al aankomst bergop in La Planche des Belles Filles), Jura, Pyreneeën en Alpen genoeg mogelijkheden tot spektakel. Ploegenspel om het almachtige Sky te verrassen? In andere jaren was het vaker de Britse machine die de rest op voorhand de keel dichtkneep met een meedogenloos tempo. Toch maakt de duurste ploeg van het peloton dit jaar een minder dominante indruk, na aanhoudende kritiek op teambaas David Brailsford. Tot in het Britse Lagerhuis toe moest hij uitleggen dat dopingbeschuldigingen onterecht zijn en dat zijn ploeg heus schoon is.

Zondag, tweede etappe Een vlakke rit naar Luik, gemaakt voor sprinters Düsseldorf - Luik 203,5 km Lastig om heuvels te ontwijken, tussen Düsseldorf en Luik. Toch is parcoursbouwer Thierry Gouvenou erin geslaagd een nagenoeg vlakke etappe uit te stippelen, gemaakt voor sprinters. Onderweg zal op twee ‘molshoopjes’ van de vierde categorie worden gestreden om de eerste bolletjestrui. Maar de brede Boulevard de la Sauvenière in Luik is geknipt voor een massasprint. Gewijde wielergrond: Bernard Hinault rondde hier in 1980 zijn heroïsche solo af in Luik-Bastenaken-Luik. Datzelfde jaar won Henk Lubberding een Touretappe naar Luik.

Ook in de Düsseldorf Messe klonk afgelopen woensdagavond meteen de vertrouwensvraag tijdens de persconferentie van Sky. „Wij doen alles op de juiste manier”, sprak Brailsford, die in maart opvallend genoeg geen steun kreeg van Froome. Bij de Tourstart lijken de rijen bij Sky gesloten. Maar de vragen zullen blijven, zoals elke Tourwinnaar sinds Lance Armstrong moet uitleggen waarom hij wel te vertrouwen is. De wielersport worstelt nog steeds met zijn verleden.

Vijftig jaar na de dood van Tom Simpson. Twintig jaar na de eerste Duitse Tourzege van Jan Ullrich, die in Düsseldorf niet welkom was, maar zondag wel langs de route zal staan in Korschenbroich. Tien jaar na het Rabo-drama rond Michael Rasmussen. Dat de Portugees André Cardoso (Trek) een paar dagen geleden op het eiwithormoon epo werd betrapt, is hooguit een kort bericht.

Vroeg geel

En de Nederlanders? Lotto-Jumbo gokt brutaal op vroeg geel voor tijdrijder Jos van Emden of de Sloveense oud-schansspringer Primoz Roglic. Is de sprinttrein rond Dylan Groenewegen al sterk genoeg om de strijd aan te gaan met het Quickstep van Marcel Kittel? In het algemeen klassement doen de Nederlanders niet mee. Robert Gesink, ooit gedoodverfd opvolger van Joop Zoetemelk, geeft de voorkeur aan ritwinst in de bergen boven een toptienklassering. Steven Kruijswijk richt zich na de Giro op de Vuelta. Sky nam Wout Poels na zijn blessure niet mee, en Bauke Mollema rijdt bij Trek in eerste instantie in dienst van Contador.

Het wachten is op de volgende Tourdeelname van Tom Dumoulin.