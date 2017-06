Marine Le Pen in staat van beschuldiging gesteld

Marine Le Pen, leider van het Front National, is vrijdag in staat van beschuldiging gesteld. Justitie in Frankrijk is een formeel onderzoek gestart in verband met de zaak rond de fraude met parlementair medewerkers. Le Pen wordt verdacht van vertrouwensbreuk, melden Franse media vrijdag op gezag van Franse gerechtelijke bronnen.

Het Europees Parlement wil dat Le Pen 298.400 euro terugbetaalt voor het ten onrechte ontvangen salaris van kabinetschef Catherine Griset. Volgens het Europese fraudebureau OLAF zou zij jarenlang niet voor het Europees Parlement, maar in Parijs voor Front National hebben gewerkt. Ook lopen er onderzoeken naar andere parlementair medewerkers van de partij in Brussel.

Onschendbaarheid

In april verzocht het Franse Openbaar Ministerie het Europees Parlement om de parlementaire onschendbaarheid van Le Pen tijdelijk op te schorten in verband met het onderzoek. Eerder maakte Le Pen namelijk gebruik van haar onschendbaarheid om niet mee te werken aan het onderzoek. Ze deed dit omdat ze zich pas wilde laten verhoren na de parlementsverkiezingen.

Le Pen verloor in de Franse presidentsverkiezing van Emmanuel Macron. Bij de recente parlementsverkiezingen werd zij wel gekozen in de Franse Nationale Vergadering.