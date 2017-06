Trumps bezoek aan de paus

De woede van Donald Trump over nepnieuws is terecht

Ik voel mee met president Trump, als het gaat om zijn woede over nepnieuws. Neem het bezoek van Donald Trump aan paus Franciscus.

De paus maakte dertig minuten vrij voor de president. Omdat de kerkelijk leider om negen uur al weer op het Sint Pietersplein moest zijn, voor zijn geliefde, gewone volk, arriveerde de president van Amerika iets voor half negen. Ik keek via de livestream van het Vaticaan, waar het bezoek tot in details te volgen was, mee. Paus en president gingen vriendelijk met elkaar om, ze lachten en keken soms ernstig. Met Melania Trump werd nog een grapje gemaakt over eten.

Om tien over negen was het voorbij: tien minuten later dan gepland.

Drie keer onzin, want ik zag het op de livestream

Wat vernam ik in de media? Dat het bezoek korter duurde dan dat van Obama, dat de paus nors keek en dat Trump aangeslagen oogde. Drie keer onzin. Dat weet ik zeker, want ik zag het op de livestream.

Een paar weken later kwamen koning Willem-Alexander en koningin Maxima bij de paus. Ook zij hadden een afspraak van dertig minuten. Uiteindelijk duurde hun ontmoeting zesendertig minuten. En wat schreven de kranten? Dat de koning wel zes minuten meer had gekregen dan Trump en dat de paus, anders dan bij Trump, lachte. Twee keer flauwekul dus.

Ons wordt wijs gemaakt dat de paus baalde van Trump en gein had met onze koning. Maar op een van de foto’s met Willem-Alexander en Maxima trok de paus zijn gebruikelijke chagrijnige muil. Van de vrolijke momenten met Trump heb ik geen foto gezien. Het gaat nergens over, maar schamen journalisten zich nooit voor hun nepberichtgeving?

Geert Dales, Hoofddorp