Leids onderzoek: epo geeft wielrenners niet meer kracht

Het dopingmiddel epo geeft wielrenners niet meer kracht en geen tijdsvoordeel. In een klimtijdrit tegen de Mont Ventoux reden ze niet sneller dan renners die een nepmiddel (placebo) kregen ingespoten. Deze uitkomst van onderzoek van Leidse wetenschappers bevestigt twijfels over het prestatieverhogend effect van epo. Het onderzoek van het Centre for Human Drug research (CHDR) is donderdag gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Haematology. Het CHDR doet veel onderzoek in opdracht van de farmaceutische industrie, maar dit project is uit eigen budget gefinancierd.

Tijdens sommige trainingssessies in het CHDR-laboratorium presteerden de epo-gedoopte fietsers wél beter dan de renners die op placebo reden. Maar in de laboratoriumtest die speciaal was gekozen om omstandigheden in een wielerwedstrijd na te bootsen presteerden de epo-gebruikers net zo goed als de mensen die het met een placebo moesten doen.

Epo is sinds de jaren negentig het belangrijkste dopingmiddel voor duursporters. Het middel stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen die zuurstof en kooldioxide van en naar de spieren transporteren. Aanvankelijk konden dopingbestrijders het niet of moeizaam opsporen. Toen de dopingtests er eindelijk waren zijn sporters jarenlang geschorst geweest voor epo-overtredingen.

Veel onderzoekers hebben altijd getwijfeld aan het effect van epo. Eind 2015 promoveerde sportpsycholoog Bram Brouwer op een proefschrift waarin hij onderbouwt dat epo niet werkt. CHDR-onderzoeker Jules Heuberger schreef in 2012 in een overzichtsartikel dat al het epo-onderzoek dat tot nu naar was gedaan van schrikbarend slechte kwaliteit was. Maar veel voormalige epo-gebruikers zijn er van overtuigd dat epo bij hen wel werkte, niet alleen om harder te fietsen, maar ook om sneller van inspanningen te herstellen.