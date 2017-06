Inflatie in eurozone daalt

De inflatie in de eurozone lag in juni onder het niveau van ongeveer 2 procent dat de Europese Centrale Bank (ECB) als doel stelt. Dat blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat. De inflatie in de eurolanden is in juni gedaald tot 1,3 procent op jaarbasis. In mei bedroeg de geldontwaarding nog 1,4 procent.

De ECB streeft naar inflatie van onder maar dicht bij 2 procent op de middellange termijn. Andere centrale banken, zoals die van de VS en Japan, hebben simpelweg 2 procent als doel. Waarom niet nul procent? Dat ligt gevaarlijk dicht bij negatieve inflatie, wat weer kan leiden tot deflatie, een negatieve prijsspiraal die de economie kan ruïneren, zo is de gedachte. Bovendien is een beetje inflatie wel goed voor de economische dynamiek. Lonen kunnen makkelijker worden aangepast aan de conjunctuur. En schulden verminderen in waarde.

De daling komt vooral doordat de energieprijzen minder snel gestegen zijn. Die stegen in juni op jaarbasis met 1,9 procent, in mei was dat nog 4,5 procent. De prijzen van voedsel, alcohol en tabak stegen minder snel dan de voorgaande periode.

De zogeheten kerninflatie ging licht omhoog. Dit inflatiecijfer, waarin de sterk veranderlijke prijzen van energie, voedsel, alcohol en tabak niet meetellen, bedroeg in juni 1,1 procent. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan in mei. De kerninflatie schommelt het afgelopen jaar rond de 1 procent.

Dit jaar verwacht de ECB 1,5 procent inflatie, volgend jaar 1,3 procent en in 2019 1,6 procent. In de prognoses van maart was dit nog respectievelijk 1,7, 1,6 en 1,7 procent. De opleving van de inflatie van begin dit jaar houdt niet aan. Dit terwijl de ECB honderden miljarden euro’s in de financiële markten pompt. En de economische groei in de eurozone steeds indrukwekkender is.

Flink onder streefniveau

Vóór 2017 lag de inflatie jarenlang flink onder het streefniveau van de ECB. Dat zou slecht zijn voor de economie. Consumenten en bedrijven worden bij heel lage inflatie niet gestimuleerd om bestedingen te doen. Bij negatieve inflatie, waarvan vorig jaar meerdere malen sprake was, loont het zelfs om geld niet uit te geven. Als de inflatie daarentegen te hoog boven de 2 procent uitstijgt, verliest het geld te snel zijn waarde, wat weer niet goed is voor het vertrouwen in de economie.

Banken kunnen sinds begin 2016 gratis geld lenen bij de ECB, en moeten betalen als ze tegoeden willen stallen bij de centrale bank. Daarnaast koopt de ECB grote hoeveelheden staats- en bedrijfsobligaties op. Aanvankelijk voor een bedrag van 80 miljard euro per maand, vanaf april voor 60 miljard. Het opkoopprogramma loopt sowieso nog tot december 2017.