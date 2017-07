‘In een restaurant kiezen we altijd iets engs’

Jouke: „Wij zijn de halve dag aan het dansen.” Laura: „Het is ons ding. Daar staan we in onze vriendenkring ook om bekend.”

Jouke: „Wij zijn de halve dag aan het dansen. Mijn danspassen net zo slecht als je verwachten kan bij een houterige kerel, maar dat doen we al zolang als we elkaar kennen.”

Laura: „We doen het als we iets leuk vinden, of iets te vieren hebben.”

Jouke: „Of we een melodietje horen..”

Laura: „Het is ons ding. Daar staan we in onze vriendenkring ook om bekend.”

Jouke: „Het stelt niet veel voor hoor. Even een paar seconden, even een onderonsje.”

Laura: „We hebben elkaar tien jaar geleden leren kennen in de kroeg en vonden elkaar gelijk leuk.”

Jouke: „Laura is zo’n leuke combinatie van structuur en weten wat ze wil, en aan de andere kant zo klunzig als maar zijn kan.”

Laura: „Letterlijk en figuurlijk. Ik heb altijd blauwe plekken omdat ik tegen deuren aanbots en gewoon niet zo praktisch ben. Jouke is zo lekker relaxed, hij kan me altijd weer met beide benen op de grond zetten. En we hebben dezelfde humor.”

Laura Smeding - van Leeuwen (29) werkt als kwaliteitsmanager van lesmateriaal bij onderwijsaanbieder Lyceo in Leiden. Ze is getrouwd met Jouke Smeding – van Leeuwen (33) hij werkt 36 uur per week als financieel manager en teamleider bij offshorebedrijf IHC Iqip in Sliedrecht. Ze wonen in Rotterdam met hun kat. Inkomen: 2,5 keer modaal.

Samen het leven delen

Laura: „We doen veel samen, want we hebben dezelfde interesses. Vooral cultureel-historische dingen vinden we leuk.”

Jouke: „En we kunnen er ook allebei bewust voor kiezen om niks te doen.”

Laura: „Vrijdag zijn we bijvoorbeeld allebei vrij. Het leek ons beter om een dag minder te werken, en zo meer tijd voor elkaar te hebben. Want als het financieel niet per se noodzakelijk is, waarom dan eigenlijk niet?”

Jouke: „We proberen ook al jaren de zondag zo leeg mogelijk te houden. Dan houden we een lekkere luie dag samen.”

Laura: „Nu klinkt het alsof we altijd samen zijn, we doen natuurlijk ook genoeg dingen apart. Maar als je ervoor kiest je leven samen te delen… Ja, dan delen wij het ook echt.”

Jouke: „Op 8 juli vorig jaar zijn we getrouwd. Dat was wel echt de dag van ons leven.”

Laura: „Op het dak van een hotel aan de Coolsingel, met de skyline van Rotterdam op de achtergrond. En geen receptie, dat vonden we stom.”

Boodschappen via internet

Jouke: „Omdat we de vrijdag vrij hebben, is dat meestal onze schoonmaakdag. We hebben er even aan gedacht een schoonmaker te nemen, maar dat voelt toch wat raar als je allebei gewoon thuis bent en tijd hebt.”

Laura: „Ik ben denk ik iets slordiger en chaotischer dan Jouke.”

Jouke: „Laura ruimt één keer per dag al haar troep op, en ik doe het gelijk als ik het heb gebruikt. Dus als ik binnenkom en Laura is er al, dan zie ik haar jas op de stoel, en liggen haar schoenen in de kamer. Ze is wel heel netjes hoor, maar alleen op één moment op de dag.”

Laura: „Ik ga wel eerder echt schoonmaken. Vroeger hadden we een strikte taakverdeling, maar nu doen we allebei alles.”

Jouke: „Er is eigenlijk een uitzondering: als Laura het vies vindt, doe ik het. Dus ik doe de kattenbak, het toilet en de vaatwasser.”

Laura: „En de boodschappen bestellen we via internet. We hebben allebei een hekel aan boodschappen doen.”

06.15 uur Laura gaat ontbijten in de woonkamer met een boek en een kop thee. 06.30 uur Jouke staat op en maakt ontbijt klaar om in de auto op te eten, onderweg naar Sliedrecht. 07.00 uur Jouke gaat de deur uit, Laura volgt iets later en pakt de trein naar haar werk in Leiden. 18.00 uur Laura pakt de trein terug naar huis, Jouke komt ook terug uit werk. 18.30 uur Omdat Jouke eerder thuis is, begint hij vast met koken. Een uurtje later eten ze samen aan tafel. 20.00 uur Soms sporten of vrijwilligerswerk doen. 21.00 uur Samen een aflevering van een serie kijken op Netflix. 22.30 uur Samen naar bed. Jouke blijft soms nog wat langer lezen.

80 boeken per jaar

Laura: „Ik moet rustig op gang komen in de ochtend, dus ik ga er al heel vroeg uit. Dan ga ik naar de woonkamer, pak een kop thee en lees een boek. Ik lees ongeveer 80 boeken per jaar, maar dat komt ook omdat ik elke dag een uur in de trein zit.”

Jouke: „Ik lees ook elke avond, maar wel minder extreem. En ik ga er ook niet zo vroeg uit: ik ben helemaal geen ochtendmens, wil zo lang mogelijk in bed blijven liggen. Dus mijn ontbijt eet ik meestal in de auto naar mijn werk.”

Laura: „Ik volg sinds een paar maanden pianoles, dat heb ik al als kind willen leren. Ik kon al wel dwarsfluiten, dus noten lezen lukte al.”

Jouke: „Ze kan nu twee liedjes, ‘Let it Be’ en ‘Eleanor Rigby’ van The Beatles. Dus die hoor ik de hele dag voorbijkomen. Ik vraag soms voorzichtig of het niet eens tijd wordt voor een nieuw liedje, maar helaas. Nog niet.”

Laura: „Hij heeft gitaarles gehad, dus de situatie is nu gewisseld.”

Nooit hetzelfde restaurant

Jouke: „We vinden het leuk nieuwe dingen uit te proberen. Ik denk dat we elk uitje in Nederland wel een keer hebben gedaan. Toen we een keer niet op vakantie konden, zijn we een jaar lang elke maand naar een nieuwe hoofdstad gegaan.”

Laura: „Bij uit eten gaan, kiezen we altijd iets engs van de kaart.”

Jouke: „En we gaan ook nooit naar hetzelfde restaurant.”

Laura: „Veel leuker, want zo ontdekken we continu nieuwe dingen die je lekker en leuk vindt. Ik ben snel uitgekeken op dingen, wil weer een nieuwe ervaring hebben.”

Jouke: „En we worden snel enthousiast over iets wat we lezen. Dan willen we het zelf ook gaan doen.”

Laura: „We hebben een aantal keer meegedaan aan tv-programma’s. Zo zat ik in Eén tegen 100 – waar ik de laatst overgebleven kandidaat was – en Lingo. Jouke is bij De Jongens tegen de Meisjes geweest en samen waren we bij Pointless en Huizenjacht.

Jouke: „Huizenjacht was in 2011, maar ze herhalen het elk half jaar. Blijkbaar teken je daarvoor..”

Laura: „Twee keer per jaar word ik gebeld door mijn oma, en dan weet ik weer: ik was op televisie.”

Met een camper door Australië

Jouke: „De kinderwens zijn we nog niet helemaal over uit.”

Laura: „We krijgen natuurlijk steeds vaker de vraag, maar we zijn er nog niet uit wanneer en of we het willen.”

Jouke: „We hebben ook allebei de droom om een tijd in het buitenland te werken, of een keer een lange reis te maken.”

Laura: „Of een eigen bedrijf te hebben.”

Jouke: „We hebben in 2012 drie maanden door de Verenigde Staten getrokken in een camper. Zoiets kunnen we ook nog gaan doen, maar dan in Australië.”