Groen licht voor nieuwe eilandjes Brouwersdam

Zeeland krijgt er waarschijnlijk dertien eilandjes bij. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland is donderdagavond akkoord gegaan met de bouw van Brouwerseiland, een kunstmatige archipel in het Grevelingenmeer die een luxe vakantiebestemming moet worden.

Zestien van de drieëntwintig raadsleden stemden voor goedkeuring van het bestemmingsplan en de bouwvergunning voor Brouwerseiland, meldt Omroep Zeeland. VVD, SGP, ChristenUnie en CDA schaarden zich achter het project. Van Leefbaar Schouwen-Duiveland, de grootste raadspartij, stemden vier van de vijf raadsleden in.



De kunstmatige eilanden worden opgespoten aan de Brouwersdam, waar nu de Middelplaathaven ligt.

Het project van architect en investeerder Matthijs Zeelenberg en baggeraar Boskalis draait om driehonderd vakantiewoningen met eigen aanlegsteigers, die tussen de 300.000 en 1,2 miljoen euro gaan kosten. Brouwerseiland moet niet zomaar een vakantiepark worden, schreef NRC eerder deze maand:

Op Brouwerseiland moet naast huizen een dorpscentrum komen: een haven met een visafslag waar je een kreeftje of oestertje kan eten; een foodmarket met lokale producten; een theatertje voor avondvermaak. Alleen vakantiewoningen bouwen is niet genoeg, vindt Zeelenberg. Hij wil duindorpen creëren, met een echt centrumgevoel en goeie horeca.

Op die manier hoopt Brouwerseiland te wedijveren met bestaande vakantieparken aan de kust, van concurrenten als Roompot en Landal. Vlak bij de plek aan de Brouwersdam waar de dertien eilandjes moeten komen, ligt bungalowpark Port Zélande van Center Parcs.

De bouwplannen ondervinden ook tegenstand. Van surfers bijvoorbeeld, die vrezen dat de hoge kunstmatige duinen van Brouwerseiland de wind blokkeren en daarmee hun surfplek verpesten. Ook natuurbeschermers protesteren. Zij zeggen dat het eilandenproject de leefomgeving van zeevogels verstoort.

Raadspartijen Alert, SP, D66 en PvdA, die tegen de komst van Brouwerseiland zijn, probeerden donderdagavond om het besluit van de raad uit te stellen. Zij wilden dat er eerst meer zekerheid zou komen over onder meer compenstatie voor de surfers.

Compenstatie

De voorstanders van het project wilden echter niet langer wachten - volgens het CDA was er “genoeg gediscussieerd”. De ChristenUnie zei dat projectontwikkelaar Zeelenberg “de intentie heeft om eruit te komen met de surfers”. Die zullen volgens de partij compensatie krijgen. “Dat was een harde eis van ons. Wij hebben er vertrouwen in dat het goed komt.”

Partijen die al eerder protest hebben aangetekend tegen het eilandenproject, hebben nog tot 29 augustus de tijd om in beroep te gaan tegen het besluit van de gemeenteraad. De tegenstanders hebben al aangekondigd naar de Raad van State te stappen, wanneer dat beroep niets oplevert.