Franse staatsvrouw Simone Veil overleden

De Franse staatsvrouw en advocaat Simone Veil is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden in haar huis in Parijs. Dat heeft haar familie laten weten. Veil werd vooral bekend als de minister die in 1975 abortus legaliseerde in Frankrijk. Dat was bijzonder, omdat Frankrijk dat als eerste voornamelijk rooms-katholieke land deed.

Veil maakte eerst carrière in de rechtspraak voordat ze in 1974 minister van Volksgezondheid werd. In 1979 maakte ze de overstap naar het Europees Parlement, waarvan ze de eerste gekozen president werd. Die functie bekleedde ze tot 1982. Daarna was ze Europarlementariër. In 1993 keerde Veil terug in de Franse politiek. Ze bekleedde onder meer opnieuw het ministerschap op Volksgezondheid.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat de Joodse Veil gevangen in Auschwitz. Ze overleefde het concentratiekamp, maar haar moeder, vader en broer niet. In 2005 hield Veil - haar gevangenennummer 78651 stond op haar arm getatoeëerd - een toespraak in Auschwitz, ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de bevrijding van het kamp. Haar ervaringen als concentratiekampgevangene maakten Veil een fervent voorvechtster van Europese samenwerking.

In 2007 verliet Veil het actieve politieke leven. Ze trad toen terug uit de Franse Grondwettelijke Raad, waarvan ze sinds 1998 lid was. Ondanks haar pensionering bleef Veil, die ook de eretitel minister van Staat had, een belangrijke stem in het Franse publieke debat.