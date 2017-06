Duitse Bondsdag stemt voor invoering homohuwelijk

Ondanks tegenstemmen van bondskanselier Merkel en veel van haar partijgenoten, heeft de Duitse bondsdag deze vrijdag met ruime meerderheid invoering van het homohuwelijk mogelijk gemaakt. Merkel zelf had eerder deze week de deur naar goedkeuring opengezet.

Een grote meerderheid van de Duitse bevolking is er volgens peilingen voorstander van om het huwelijk open te stellen voor mensen van gelijk geslacht. Sinds 2001 bestaat in Duitsland de mogelijkheid van een geregistreerd partnerschap. Maar onder meer gezamenlijk adoptie is daarmee niet mogelijk.

Verzet

Jarenlang hadden Merkel en haar partij zich verzet tegen invoering van wat in Duitsland ‘huwelijk voor allen’ wordt genoemd, Ehe für alle. Maar maandagavond verlegde Merkel de koers in het zicht van de verkiezingen in september. Zowel de SPD als de Groenen hebben invoering van het homohuwelijk als voorwaarde gesteld voor toetreding tot een coalitie en beloofden er een verkiezingsthema van te maken.

Merkel hoopte hen de wind uit de zeilen te nemen, door maandag opeens te verklaren dat iedere parlementariër in deze kwestie zijn eigen geweten moest volgen. Maar ze had er niet op gerekend dat haar coalitiepartner SPD nog deze week, de laatste week voor het zomerreces, een stemming zou afdwingen. De verdeelde CDU/CSU en de conservatieven in haar achterban werden daardoor overvallen.