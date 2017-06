De Vikingen van Venezuela

Een documentaire op Netflix, over de Maidanrevolutie in Oekraïne, vormde de inspiratiebron voor deze jonge tegenstanders van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Al maanden leveren ze in de Venozolaanse hoofdstad Caracas strijd met ordetroepen. Net als de Oekraïeners destijds dossen ze zich uit als Vikingen, waarbij ze een beschilderde schotelantenne , een half olievat, of andere materialen als schild gebruiken.