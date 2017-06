Desi Bouterse reageert op strafeis: ‘We komen met maatregelen

‘De rechters zijn grappig. God heeft mij president gemaakt, dus een rechter van de Krijgsraad haalt me hier niet weg. Mensen, gelooft u deze rechters alstublieft niet!’ Dat zei de Surinaamse president Desi Bouterse (71) donderdagavond (lokale tijd) tijdens een structurenvergadering van zijn politieke partij NDP, tegen zijn achterban.

De bijeenkomst was met spoed belegd in zijn partijcentrum Ocer, naar aanleiding van de strafeis die woensdag tegen Bouterse werd uitgesproken en waarin twintig jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen hem werd geëist voor zijn rol bij de zogenoemde Decembermoorden van 1982. In het zeventiende eeuwse Fort Zeelandia werden destijds vijftien tegenstanders van Bouterse’s militaire regime vermoord.

Het was voor het eerst dat Bouterse publiekelijk reageerde op de strafeis. ‘We willen absoluut geen chaos, maar we zullen wel met een gepast antwoord komen,’ aldus Bouterse die aankondigde dat er achter de schermen al druk overlegd wordt. Binnen enkele dagen maakt hij bekend welke maatregelen er getroffen worden. Bouterse benadrukte dat er geen stappen ondernomen worden waarbij de regering kan worden verweten dat ze de democratie schaadt.

Eerder op de dag was er een vergadering van het Surinaamse parlement waarbij de strafeis tegen de president werd besproken. NDP partijvoorzitter André Misiekaba opperde dat mocht de Surinaamse krijgsraad de strafeis van twintig jaar gevangenisstraf overnemen, dit niet uitvoerbaar is. Dat komt volgens hem door de amnestiewet die in 2012 werd aangenomen. Daarin is bepaald dat alle verdachten van de decembermoorden van 1982 vrijuit gaan.

‘In de rechtszaal kan de Rechterlijke Macht misschien de wet naast zich neerleggen en doen wat ze wil, maar buiten de rechtszaal geldt de wet. De amnestiewet moet gerespecteerd en gehandhaafd worden,’ zei de partijvoorzitter. Maar oppositiepartijen in het parlement drongen er juist op aan dat de rechters in alle rust hun werk kunnen doen zonder daarbij belemmerd te worden.

Welke maatregelen Bouterse wil nemen, is nog onduidelijk, mogelijk doelt hij op het afkondigen van de noodtoestand waardoor de regering speciale bevoegdheden krijgt. Bouterse probeert al jaren via allerlei manoeuvres te voorkomen dat het strafproces tegen hem wordt voortgezet.

In 2016 waren er pogingen om het proces stil te leggen door artikel 148 uit de Surinaamse grondwet in werking te stellen. Volgens dat artikel kan worden ingegrepen in een strafproces als de ‘staatsveiligheid’ in gevaar is. De Krijgsraad legde dit besluit toen naast zich neer en zette de strafzaak tegen Bouterse voort.

NDP topper en oud-ambassadeur Henk Herrenberg gaf donderdagavond tijdens de spoedvergadering in stellige bewoordingen aan dat ingrijpen nu noodzakelijk is. ‘Wij zijn de regeringspartij, als er nu niet wordt ingegrepen dan belanden we in een burgeroorlog. Er zijn mensen die daarop uit zijn.’ aldus Herrenberg.