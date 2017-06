Wiebes doet aangifte beveiligingslek Belastingdienst

De Belastingdienst is tekort geschoten in de beveiliging van persoonlijke en financiële gegevens van belastingbetalers. Dat constateert demissionair staatssecretaris Eric Wiebes vrijdag in een brief aan de Kamer op basis van de eerste resultaten van een onderzoek. Volgens Wiebes is er sprake geweest van “ongeoorloofde gegevensuitwisseling”. In één zaak is er zelfs vermoeden van een strafbaar feit en is er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Volgens Wiebes werden de regels op de data-analyseafdeling in tien gevallen niet nageleefd. Zo werd er in één zaak persoonlijke informatie over iemand door een externe medewerkers naar buiten gebracht via de e-mail. In andere gevallen werd er onzorgvuldig omgegaan met werkgerelateerde informatie. Wiebes noemde de eerste bevindingen “niet acceptabel”. Hij schreef:

“De belastingbetaler moet ervan kunnen uitgaan dat zijn gegevens bij de Belastingdienst veilig zijn.”

Maatregelen

De Belastingdienst heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en er zal een integriteitsonderzoek worden gestart naar de betrokken medewerkers. Ook is de dienst begonnen met bewustzijnscampagnes, het inperken van fysieke toegang en mag data tijdens het maken van analyses niet meer herleidbaar zijn naar de persoon. Het onderzoek naar de beveiliging van de gegevens is nog niet afgerond.

Data-analyseafdeling

Wiebes had het onderzoek bij de afdeling Data & Analytics in februari aangekondigd nadat het televisieprogramma Zembla onthulde dat het autorisatiesysteem van een data-analyseafdeling van de Belastingdienst jarenlang tekort schoot.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt reageerde via Twitter. Hij noemt de situatie “zeer ernstig” en vraagt Wiebes om extra uitleg.

Belastingdienst in opspraak

De Belastingdienst lag afgelopen tijd vaak onder vuur. Zo werd er afgelopen januari in een alarmerend rapport gewaarschuwd dat de continuïteit van de belastinginning in gevaar komt. Ook concludeerde de Algemene Rekenkamer dat het van bijna 60 procent van de fiscale aftrekposten, vrijstellingen en andere belastingfaciliteiten niet bekend is wat de effecten zijn. Ook ontspoorde een grootschalige reorganisatie volledig en maakten teveel mensen gebruik van een royale vertrekregeling. Naar aanleiding hiervan stelde Wiebes de dienst onder curatele.