Baybasin moet staat 1,5 miljoen terugbetalen

De tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin zou meer dan 1,5 miljoen euro overgehouden hebben aan afpersing en moet dat bedrag nu terugbetalen aan de staat. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag bepaald.

Het terug te betalen bedrag ligt een half miljoen lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het hof komt tot een lager bedrag, mede door de overschrijding van de termijn van het beroep.

Levenslange gevangenisstraf

Sinds maart 1998 zit Baybasin (60 jaar) onafgebroken gedetineerd in Nederland. Na ruim vier jaar voorarrest veroordeelde het gerechtshof in Den Bosch hem op 30 juli 2002 tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een in 1997 in Istanbul gepleegde moord en ontvoering, een poging tot uitlokking van moord in Kentucky en een poging tot invoer van twintig kilo heroïne.

Momenteel loopt er een herzieningsverzoek tegen zijn levenslange veroordeling. Baybasin en zijn advocaat Adèle van der Plas beweren al jaren dat de veroordeling onterecht is. Baybasin zegt slachtoffer te zijn van een samenzwering. De Hoge Raad doet dinsdag uitspraak of er een nieuw strafproces moet komen.