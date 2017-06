Lodewijk Asscher: ‘De VVD trekt mijn integriteit in twijfel’

Ze zijn uitgeregeerd, toch neemt de spanning tussen VVD en PvdA toe. Volgens PvdA-leider en demissionair vicepremier Lodewijk Asscher trekt de VVD zijn integriteit in twijfel. Dat zegt hij in een vraaggesprek met NRC. „Ze zullen het vaker gaan doen”, zegt Asscher. „Ik vind dat niet chique, ik zou het andersom nooit doen.”

Asscher zei afgelopen week dat het demissionaire kabinet de salarissen van leraren moet verhogen. Anders zet zijn partij niet de handtekening onder de begroting van volgend jaar. Daarmee zet hij coalitiepartner VVD onder druk.

Waarom doet Asscher nu ineens zo stoer, zeggen VVD’ers, terwijl ze de PvdA de afgelopen jaren nooit hebben gehoord over de leraren? „Als het zo belangrijk was, had dit dan eerder gedaan”, zei Mark Rutte op de radio.

PvdA had zich al ingespannen

Volgens Asscher heeft de PvdA zich wel al eerder ingespannen voor de lerarensalarissen, onder meer door de leraren in 2015 van de ‘nullijn’ af te halen. „Dit is een manier voor de VVD om mijn integriteit ter discussie stellen”, zegt hij.

Asscher wil niet uitleggen hoe hij het precies voor zich ziet: een crisis in een kabinet dat al demissionair is. „Dat zal dan wel blijken”, zegt hij. „Ik vind dat ik er helder genoeg over ben geweest. De eerste reacties die ik van mensen krijg, zijn: veel succes, ik hoop dat het lukt.”

Als de vier partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) er op tijd voor Prinsjesdag uit komen, beslissen zij over de begroting voor volgend jaar. Anders is dat de taak van het zittende kabinet. Gebruikelijk is dat demissionaire kabinetten geen politiek beladen besluiten meer nemen. Asscher denkt daar anders over. „Totdat er een nieuw kabinet is, help ik om het land te besturen. Maar ze kunnen me niet verwijten dat ik óók in de Tweede Kamer zit en daar mijn werk doe. Dat doen anderen ook.”

Asscher geeft toe dat hij zijn positie als vicepremier gebruikt om PvdA-wensen binnen te halen. „Absoluut. Ik zit daar niet voor de koekjes. Daarvoor ga ik naar Albert Heijn.”

