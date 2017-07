AIVD onderzocht spionage Marokko na tip Rif-activist

De Marokkaanse Nederlander Saïd C., die centraal staat in de diplomatieke rel tussen Nederland en Marokko, heeft in 2015 informatie verstrekt aan inlichtingendienst AIVD. Het voormalige Marokkaanse parlementslid dat nu in Nederland woont, speelde een document door waarop namen zouden staan van Marokkaanse informanten in Nederland. De authenticiteit van het document is lastig te verifiëren, maar volgens bronnen van deze krant nam de AIVD het document heel serieus. De inlichtingendienst heeft minstens één imam die op de lijst voorkomt, uitgevraagd over diens contacten met de Marokkaanse geheime dienst. Een woordvoerder van de AIVD wil niet inhoudelijk reageren.

Nederland heeft donderdag Saïd C. aangehouden na diplomatieke druk van Marokko. Het land zegt hem te willen berechten voor drugshandel, maar op de achtergrond spelen politieke motieven mee. C. heeft, zo blijkt nu, Marokko in verlegenheid gebracht door geheime documenten in de openbaarheid te brengen.

‘Informantenlijst’

Op de ‘informantenlijst’ die hij in 2015 aan de AIVD gaf, en die in bezit is van NRC, staan mensen die zich bevinden op knooppunten in de Marokkaans-Nederlandse diaspora: imams, journalisten, politiemedewerkers, vrijwilligers bij verenigingen. Een imam op de lijst kreeg hierna bezoek van de AIVD, valt uit zijn omgeving te vernemen. De imam in kwestie ontkent.

Binnen de AIVD zou twijfel zijn over de status van de personen op de lijst. Zij worden niet beschouwd als echte ‘spionnen’, maar zouden met of zonder hun medeweten ooit contact hebben gehad met de Marokkaanse geheime dienst.

C. verstrekte het document rond de tijd dat er een megalek bij de Marokkaanse inlichtingendienst plaatsvond. In 2014 en 2015 bracht een hacker onder de naam ‘Chris Coleman’ honderden diplomatieke kabels naar buiten. Volgens de Franse pers is in elk geval een deel van die documenten authentiek. De hack zou het werk zijn van een cyberactivist die de Westelijke Sahara onafhankelijk van Marokko wil maken.

Ook C. heeft politiek belang bij het naar buiten brengen van de documenten: hij strijdt voor onafhankelijkheid van het Rifgebied. Eén dag voordat Marokko zaterdag haar ambassadeur terugriep, dreigde C. via Facebook nieuwe informatie te openbaren over betrokkenheid van hooggeplaatste Marokkanen bij de moord op vijf jongeren uit het Rifgebied.

Said C. laat via zijn advocaten Inez Weski en André Seebregts weten niet te willen reageren.

