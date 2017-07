Afscheid van een vriend in nood

Wat gebeurt er met de praatpalen? De praatpalen verdwijnen na zaterdag niet volledig. Ze worden weliswaar buiten werking gesteld, maar liefhebbers kunnen een deel van de praatpalen kopen bij aannemer Ecoleon. Van de 3300 exemplaren die er nu nog in Nederland staan, zijn er 500 bestemd voor de verkoop. Ze moeten 299 euro per stuk gaan kosten. Via de site www.koopeenpraatpaal.nl kunnen geïnteresseerden vanaf 1 juli aangeven dat ze één van de goud-gele exemplaren willen hebben. Een ander deel van de palen zal geschonken worden aan musea (zoals het DAF-museum), terwijl het grootste deel een zogeheten tweede leven krijgt. Ecoleon wil van de palen onder meer laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen maken en openbare watertappunten. Update 1 juli, 10.00 uur: de praatpalen blijken populair. Binnen een half uur na de start van de verkoop om 00.00 uur waren ze uitverkocht, meldt Ecoleon. Het bedrijf had willen voorkomen dat mensen ze aan zouden kopen om gelijk weer door te verkopen, maar “we zien inmiddels al een levendige handel op het internet ontstaan wat ons voorgevoel bevestigt”. De maatregel om maximaal drie praatpalen per persoon te kunnen kopen, heeft dus niet geholpen.

Ach, de praatpaal. Hoe veel leed heeft hij automobilisten de afgelopen 57 jaar niet bespaard. Welke weg zouden onze gevoelens van machteloosheid, woede, frustratie, teleurstelling en regelrechte wanhoop hebben gekozen als in de berm van de snelweg niet volgens een ijzeren ritme elke twee kilometer zijn gele gedaante zou zijn opgedoemd? Als na maximaal tien minuten wandelen langs de rijkswegen niet steevast deze geduldige vriend in nood stond te wachten?

Groot is de verscheidenheid aan meldingen via de praatpaal geweest, vertelt Hans Buiter, verenigingshistoricus van de ANWB, de organisatie die het systeem ooit bedacht, en het beheer over de praatpaal had. De meeste meldingen gingen over pech onderweg; een lege accu, of een lekke band. „Maar er waren ook automobilisten, vooral in de jaren zestig, die belden om te zeggen dat er vee op de weg liep.” En wat te denken van de meldingen over een neergestort F16-vliegtuig? Maar de mooiste meldingen waren zonder twijfel die van langs de snelweg achtergelaten vrouwelijke passagiers. „Die waren om wat voor reden dan ook uitgestapt en vervolgens door hun man vergeten.”

Dit alles is vanaf vandaag definitief voorbij. De praatpaal gaat met pensioen. Overbodig verklaard. Waren er halverwege de jaren negentig jaarlijks nog 300.000 meldingen, enkele jaren later zette de neergang in. De mobiele telefoon kroop de auto in en tastte het gezag van de praatpaal aan. Wat volgde was een ministerieel besluit, drie jaar geleden, om het netwerk buiten gebruik te stellen. Vrijdag is de eerste van drieduizend praatpalen verwijderd, langs de A2 tussen Amsterdam en Utrecht.

September 1975. Terwijl moeder via een praatpaal hulp inschakelt, genieten vader en dochter langs de Rijksweg Den Haag-Rotterdam van de zon.

Foto ANP

De Afsluitdijk kreeg in 1955 om de vijf kilometer telefoonpalen, voorlopers van de latere praatpalen.

Foto ANWB

Hete zomerdag in 1999. Veel automobilisten stranden met een oververhitte motor.

Foto Otto Snoek/Hollandse Hoogte

Kledskop met lid, 1965. Foto ANWB

We wisten natuurlijk allang dat de verzorgingsstaat ter ziele was, en dat we in een doe-het-zelfmaatschappij leven – het einde van de praatpaal is daarvan het zoveelste bewijs. Toch doet het een beetje pijn. Voortaan wordt elke automobilist verondersteld een telefoon mee op reis te nemen, opgeladen, met eventueel een powerbank aan boord. Alleen met dit instrument wordt u geacht de hulpdiensten te waarschuwen.

Er is een tijd geweest, in de jaren dertig bijvoorbeeld, dat je bij pech langs de weg een vlaggetje met de letters SOS achterop je automobiel kon planten, zodat patrouillerende wegenwachters je opmerkten. Leden van de ANWB konden ook bellen naar de wegenwacht vanaf vaste adressen, cafés bijvoorbeeld, maar ook particulieren, waar op de gevel naast de deur een emaillen bord duidde op een telefonische hulppost.

Koningin Juliana met kletskop. Voorpagina van het maandblad Kampioen in 1966. ANWB

De praatpaal zou dit alles overbodig maken. Het eerste exemplaar werd al in 1955 door de ANWB geplaatst. „Op de Afsluitdijk, want daar kun je niet even naar een boerderij lopen en om hulp vragen”, vertelt historicus Buiter. Het was toen nog een telefoonpaal, waar als in een telefooncel een noodnummer kon worden gedraaid. In 1960 volgden tien ‘echte’ praatpalen, langs rijksweg 13 tussen Rotterdam en Den Haag.

Pas in 1967 besloot het Rijk een landelijk netwerk van praatpalen te financieren; een ontwerp van Philips. De laatste generatie praatpaal werd in 1994 geboren; een zuil met twee oorschelpen die het instrument een konijnachtig voorkomen gaf.

De praatpaal neemt afscheid. Wij wensen telefoonloze autorijders veel sterkte bij pech onderweg, en hopen op barmhartigheid van hun medeweggebruikers.

Oren met luidsprekers In 1967 besloot het Rijk een landelijk netwerk van praatpalen te financieren; een ontwerp van Philips bestaande uit een paal met één drukknop om contact te maken met een wegenwachtstation en twee naar voren staande ‘oren’ met luidsprekers.

De Kletskop In 1965 werden twaalf palen van een nieuw model geplaatst op de Zeelandbrug. De zender op de paal, die de bijnaam ‘Kletskop’ kreeg, was afgesloten met een speciale constructie om zout geen kans te geven de elektronica aan te tasten.

Het Duitse model In 1960 zette de ANWB bij wijze van proef tien praatpalen van Duitse makelij langs rijksweg 13 tussen Rotterdam en Den Haag. Wie het klepje van de ontvanger open trok, stond in rechtstreeks contact met een wegenwachtstation. In het eerste jaar meldden zich ruim zestienduizend mensen via deze palen.