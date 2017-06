Na 69 jaar weer in een teil op de foto

Schilder Willeke van Tijn (76, rechts) werd in de zomer van 1948 samen met buurmeisje Lisette Lewin (76, auteur) gefotografeerd in de achtertuin van het ouderlijk huis op Schoutenstraat 48 in Den Haag.

„Waarom we in een teil zaten? Geen idee. Mijn vader, binnenhuisarchitect, vond dat mogelijk passend. We waren buurmeisjes. Lisette keek op een dag door de heg, waarna ik vroeg of zij mijn poesje wilde zien. Ik herinner mij dat niet, maar zo vertelt zij het.

Lisette woonde met haar vader en stiefmoeder. Haar biologische moeder was verdwenen in de oorlog. Zij kwam graag bij ons en was nogal aanwezig. Mijn vader vroeg haar vaak „de andere kant van de deur dicht te doen”. Zij trok zich daarvan niks aan, gelukkig. Mijn moeder was zangeres, oefende dagelijks toonladders, tot plezier van Lisette. Ik schaamde me.

Bekijk hier de making-of van deze foto:

Het was een rare tijd. Een buurtmeisje mocht niet met Lisette omgaan omdat zij Joods was. Mijn broer Ubo kreeg als getalenteerd musicus alle aandacht. Op een muurtje voor ons huis, waarop Lisette en ik veel zaten, stond ineens geschreven: Willeke is sloom. We hadden geen prettige jeugd, alleen elkaar. Op mijn zolderkamertje tekende ik, maakten we boeken, speelden succesvol illustrator en schrijver. Verder kibbelden we, waren compleet anders. Ik was bangig, verlegen. Lisette stoer, uitgesproken. Toch bleven wij vrienden. Lisette had veel ongelukkige liefdes. Zij wilde mij niet belasten, toch vroeg ik daarnaar. Ik was jaloers op haar verhalen. Periodes hadden we ruzie. Lisette schreef eens onaardig over mij in een roman. Zij veranderde dat later. Het was fictie, niet zo belangrijk. Hoewel nog zeer actief, zijn we inmiddels te oud voor ruzie. Of zoals Lisette in Bach onder de palmen over Ubo’s dood, schreef: we maken er wat van.”